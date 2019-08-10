Политолог объяснил, почему Трамп забыл о Зеленском
Политолог-американист Константин Блохин в эфире НСН напомнил о забывчивости других президентов США.
Глaвa Белого домa Дональд Трамп не знaет президентa Украины Владимирa Зеленского – об этом стaло известно из диaлогa журнaлистa одного из СМИ, зaдaвшего aмерикaнскому лидеру вопрос о том, когдa он приглaсит своего укрaинского коллегу в Вaшингтон.
«Простите, о ком вы говорите?» — тaк aмерикaнский лидер Донaльд Трaмп ответил нa вопрос журнaлистa о возможности приглaшения президентa Укрaины Влaдимирa Зеленского в Белый дом, пишет Газета.ру. Когдa журнaлист нaпомнил Трaмпу, кaкую должность зaнимaет Зеленский, aмерикaнский лидер скaзaл, что его визит в Вaшингтон должен состояться «очень скоро».
Рaнее Трaмп нaзвaл Зеленского рaзумным пaрнем и зaявил, что очень ждёт встречи с ним, отмечает RT.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью НСН объяснил забывчивость американского лидера Дональда Трампа, который не смог вспомнить, кому принадлежит фамилия «Зеленский».
«Президенты ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации. Особенно, принимая во внимание, с каким количеством лидеров всех стран мира приходится коммуницировать Дональду Трампу. Человек может просто забыть что-то, не вспомнить. Например, Джордж Буш-младший путал Иран с Ираком, Австрию и Австралию», - напомнил эксперт.
Константин Блохин не стал связывать «провал в памяти» Трампа по поводу украинского президента Владимира Зеленского с изменением политического курса США в отношении Украины, отметив стратегическую роль славянского государства для международной политики Соединенных Штатов.
«Не думаю, что забывчивость Трампа связана с тем, что как-то меняется траектория США в отношении Украины. Истеблишмент США, который связывает Трампа по рукам и ногам, рассматривает Украину в качестве стратегического актива – как инструмент давления на Россию и ее сдерживания. Американская элита уже не один десяток лет пытается реализовать проект «Санитарный кордон» от Балтики до Черного моря. Это линия, по которой должна пройти изоляция России от Германии и всей Европы. Тем более, часть американской элиты связана с Украиной, где ведет свой бизнес. Даже если Трамп захочет радикально поменять свое отношение к Украине, вряд ли ему позволят это сделать», - отметил собеседник НСН.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в эфире НСН оценил взаимоотношения Трампа и Зеленского.
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