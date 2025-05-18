Путин: Создание условий для долгосрочного мира является необходимым результатом СВО

Результатом спецоперации должен быть долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных граждан на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом глава государства подчеркнул, что РФ обладает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы довести спецоперацию до логического завершения с нужным для страны результатом.