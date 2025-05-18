Путин: Создание условий для долгосрочного мира является необходимым результатом СВО
Результатом спецоперации должен быть долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных граждан на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
При этом глава государства подчеркнул, что РФ обладает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы довести спецоперацию до логического завершения с нужным для страны результатом.
Среди ожидаемых итогов Путин также выделил устранение причин конфликта, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности РФ.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что личная встреча президентов России и Украины возможна, но только при «определенных договоренностях», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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