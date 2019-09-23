Политолог: Украинский закон об импичменте не будет работать ближайшие 50-100 лет
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН отметил, что разработчики закона щедро «подсыпали соломки» для главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий процедуру импичмента главы государства. Верховная рада страны приняла данный закон еще 10 сентября.
В документе уточняется, что импичмент может быть объявлен только в случае государственной измены или иного преступления, совершенного президентом страны. Для инициирования процедуры необходимо оформить соответствующее письменное представление, которое будет подписано большинством членов Верховной рады (это более 226 человек).
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что закон в такой форме не применим в реальности.
«Думаю, что в ближайшие 50-100 лет этот закон работать не будет. В него вложено очень много процедур, которые нужно пройти прежде чем объявить импичмент президенту Украины, что это просто не реально. Например, президент совершил преступление по измене Родине. А как доказать, что это измена? Даже если прикинуть новый закон на Януковича (его обвиняли в государственной измене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины - прим. НСН) – нельзя применить эту формулировку закона, потому что там куча нюансов. Когда писали этот закон об импичменте, то существенно "подсыпали соломки". В США он [закон] может работать, но не в Украине», - сказал Охрименко.
Процедурой регламентировано, что после внесения представления, создается временная следственная комиссия из депутатов, специального прокурора и следователей. По завершению расследования, именно эта комиссия готовит предложения о проекте постановления Рады об обвинениях в адрес президента. Решение об обвинении депутаты парламента принимают тайным голосованием по каждому пункту обвинений. В случае его принятия парламент обращается в Верховный суд для получения выводов по обвинениям и в Конституционный суд относительно конституционности процедуры. Постановление принимают, если оно смогло собрать три четверти голосов от конституционного состава парламента. Если же нужное количество голосов собрано не было, то спикер парламента приносит извинения главе государства от имени законодательного органа.
Украинский политолог считает, что есть только одна возможность, при которой закон об импичменте будет работать.
«Такое возможно только, если президент будет от одной политической группировки, а Верховная рада полностью будет подчиняться другой политгруппировке. Сама разработка закона это, прежде всего, не что иное, как жест - был принят закон о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады, а в ответ – закон об импичменте», - заключил собеседник.
«Ранее директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН назвал закон об импичменте Зеленского дымовой завесой для народа».
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