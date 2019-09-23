Политолог: Украинский закон об импичменте не будет работать ближайшие 50-100 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий процедуру импичмента главы государства. Верховная рада страны приняла данный закон еще 10 сентября.

В документе уточняется, что импичмент может быть объявлен только в случае государственной измены или иного преступления, совершенного президентом страны. Для инициирования процедуры необходимо оформить соответствующее письменное представление, которое будет подписано большинством членов Верховной рады (это более 226 человек).

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что закон в такой форме не применим в реальности.

«Думаю, что в ближайшие 50-100 лет этот закон работать не будет. В него вложено очень много процедур, которые нужно пройти прежде чем объявить импичмент президенту Украины, что это просто не реально. Например, президент совершил преступление по измене Родине. А как доказать, что это измена? Даже если прикинуть новый закон на Януковича (его обвиняли в государственной измене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины - прим. НСН) – нельзя применить эту формулировку закона, потому что там куча нюансов. Когда писали этот закон об импичменте, то существенно "подсыпали соломки". В США он [закон] может работать, но не в Украине», - сказал Охрименко.