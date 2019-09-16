Закрытие украинского телеканала «112». Зеленский уничтожает оппозицию

«Еще когда были выборы Тимошенко-Янукович, эксперты предупреждали, что если выиграет Тимошенко – свободу слова будут уничтожать. Выиграл Янукович, его все ругали, но, по большому счету, все оппозиционные каналы работали, и никто их не закрывал. Пришел Порошенко – начались репрессии. Все, конечно, надеялись, что когда придет Зеленский – он так делать не будет. Но я вижу, что Зеленский хочет ручную оппозицию, это очень заметно. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» он считает не оппозицией, а врагами. Это две большие разницы. И так как эти каналы ассоциируются с партией, то Зеленский поставил задачу лишить партию средств массовой информации, в том числе канал "112"», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что Зеленский и госорганы давно должны были отреагировать на ситуацию вокруг телеканала.

«Прокуратура может опротестовать апелляционное решение. И в данном случае президент мог бы издать указ о защите свободы слова. Мог бы комитет свободы слова Верховной рады разобраться, почему Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания считает необходимым закрыть телеканал "112". Плюс привлечь правоохранительные органы», - добавил политолог.

Стоит отметить, что «112» готовится к худшему варианту. Как заявил юрист телеканала Василий Сметана, им, скорее всего, откажут в продлении лицензии на вещание.

