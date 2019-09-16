Закрытие украинского телеканала «112». Зеленский уничтожает оппозицию
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что проблемы телеканала стали следствием его связей с «Оппозиционной платформой — За жизнь».
Шестой апелляционный суд Киева отказал украинскому телеканалу «112» в удовлетворении апелляции, в результате чего уже в ближайшее время он может прекратить вещание. Вопрос об отзыве лицензии в ближайшее время должен рассмотреть Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что проблемы телеканала связаны с желанием президента страны Владимира Зеленского взять под контроль оппозицию.
«Еще когда были выборы Тимошенко-Янукович, эксперты предупреждали, что если выиграет Тимошенко – свободу слова будут уничтожать. Выиграл Янукович, его все ругали, но, по большому счету, все оппозиционные каналы работали, и никто их не закрывал. Пришел Порошенко – начались репрессии. Все, конечно, надеялись, что когда придет Зеленский – он так делать не будет. Но я вижу, что Зеленский хочет ручную оппозицию, это очень заметно. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» он считает не оппозицией, а врагами. Это две большие разницы. И так как эти каналы ассоциируются с партией, то Зеленский поставил задачу лишить партию средств массовой информации, в том числе канал "112"», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что Зеленский и госорганы давно должны были отреагировать на ситуацию вокруг телеканала.
«Прокуратура может опротестовать апелляционное решение. И в данном случае президент мог бы издать указ о защите свободы слова. Мог бы комитет свободы слова Верховной рады разобраться, почему Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания считает необходимым закрыть телеканал "112". Плюс привлечь правоохранительные органы», - добавил политолог.
Стоит отметить, что «112» готовится к худшему варианту. Как заявил юрист телеканала Василий Сметана, им, скорее всего, откажут в продлении лицензии на вещание.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Бомбардировщик США совершил длительный полёт у границ РФ
- В Крыму задумались о переименовании полуострова
- Три автобуса столкнулись на западе Москвы
- В Минске опровергли планы создания конфедерации РФ и Белоруссии
- У Заворотнюк начались тяжёлые осложнения на фоне рака мозга