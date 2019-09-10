Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом. Как отмечает РИА Новости, документ поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее Зеленский заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента, подчёркивает Газета.ру.

Как отмечает RT, в документе, в частности, отмечается, что Верховная рада может отстранить президента от должности в порядке импичмента «исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления».

Основанием для начала процедуры импичмента сможет стать письменное представление, которое подпишут большинством народных депутатов. На его основании создается временная следственная комиссия парламента и назначается специальный прокурор.