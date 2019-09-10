Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом. Как отмечает РИА Новости, документ поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее Зеленский заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента, подчёркивает Газета.ру.
Как отмечает RT, в документе, в частности, отмечается, что Верховная рада может отстранить президента от должности в порядке импичмента «исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления».
Основанием для начала процедуры импичмента сможет стать письменное представление, которое подпишут большинством народных депутатов. На его основании создается временная следственная комиссия парламента и назначается специальный прокурор.
Между тем, ранее НСН писала, что парламент Германии может выразить вотум недоверия канцлеру Ангеле Меркель в связи с её таинственным заболеванием. Об этом заявил депутат Берлинского регионального парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
По словам политика, по закону Бундестаг имеет на это полное право. Как подчёркивает Линдеманн, у Германии сейчас много проблем, и решать их может только дееспособный канцлер, между тем, у фрау Меркель очевидны серьезные нелады со здоровьем.
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