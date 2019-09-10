Закон об импичменте Зеленского назвали дымовой завесой для народа

Закон об изменении процедуры импичмента в Украине политолог также связывает с авторитарной моделью правления Зеленского, со стратегией дедемократизации, но не без «теневых» уловок.

«Это [принятие закона] скорее дымовая завеса в процессе дедемократизации, а не еще большей демократизации страны. Нужна была символическая симметрия после того как Верховная рада, практически партия «Слуга народа» и команда президента, ликвидировали депутатскую неприкосновенность. Чтобы не было ни каких обвинений, решили поиграть в такую симметрию. Тем более что это еще и популярно. Народ же не будет разбираться в нюансах, что процедура импичмента сложнее и длиннее, чем депутатская неприкосновенность. Кто контролирует правоохранительные органы в ручном режиме? Народный депутат, который сможет использовать рычаги по отношению к президенту? Или президент, который практически контролирует генеральную прокуратуру, антикоррупционное бюро, государственное бюро расследований? Фактически народный депутат в этом неправовом контексте может стать объектом принуждения к дисциплине со стороны президента. Понятно, что здесь абсолютная асимметрия. Хотя, на уровне законов выглядит это как символическая симметрия. Вот так хитро и рационально делается с точки зрения власти и с точки зрения продажи электорату», - рассказал собеседник.

Отметим, оппозиция убеждена, что есть основания для оспаривания закона в Конституционном суде, в связи с тем, что желающие не могли подать поправки к документу.

Ранее НСН помощник президента Украины рассказал, в каком тоне проходили переговоры по телефону президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

