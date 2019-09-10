Закон об импичменте Зеленского назвали дымовой завесой для народа
Директор украинского Института глобальных стратегий в эфире НСН рассказал о диктаторском характере Зеленского.
Парламент Украины принял закон о процедуре импичмента главы государства. Президентский документ поддержали 245 депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов.
Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, что Украина движется по пути авторитаризма. Он также отметил, что президент Украины Александр Лукашенко отобрал первенство у российского президента Владимира Путина в качестве образца для украинцев.
«У Владимира Зеленского естественные интенции к авторитаризму, потому что он такими методами руководил компанией "Квартал 95". Там иначе нельзя было. Это такая диктаторская жилка, диктаторский характер. То, что за этим стоят некоторое силы тоже верно. Стоят не только для того, чтобы поучаствовать в перераспределении активов, но и с пониманием, что нужна скорость, чтобы сдвинуть экономические реформы. Для этого нужно идти по пути авторитарной модернизации. На Украине всегда была политическая модернизация в сторону демократии и поэтому экономически мы отставали. Теперь после 28-летнего не совсем удачного опыта решили перевернуть эту матрицу, сделать акцент на экономической модернизации за счет дедемократизации. Этот путь схож со стратегией Белоруссии, тем более что Лукашенко в последнее время был и остается самым популярным лидером в Украине. Чей-то стиль авторитарный должен быть в качестве образца, поэтому вместо Путина теперь Лукашенко. До Крыма и Донбасса образцом был Путин», - поделился Карасев.
Закон об изменении процедуры импичмента в Украине политолог также связывает с авторитарной моделью правления Зеленского, со стратегией дедемократизации, но не без «теневых» уловок.
«Это [принятие закона] скорее дымовая завеса в процессе дедемократизации, а не еще большей демократизации страны. Нужна была символическая симметрия после того как Верховная рада, практически партия «Слуга народа» и команда президента, ликвидировали депутатскую неприкосновенность. Чтобы не было ни каких обвинений, решили поиграть в такую симметрию. Тем более что это еще и популярно. Народ же не будет разбираться в нюансах, что процедура импичмента сложнее и длиннее, чем депутатская неприкосновенность. Кто контролирует правоохранительные органы в ручном режиме? Народный депутат, который сможет использовать рычаги по отношению к президенту? Или президент, который практически контролирует генеральную прокуратуру, антикоррупционное бюро, государственное бюро расследований? Фактически народный депутат в этом неправовом контексте может стать объектом принуждения к дисциплине со стороны президента. Понятно, что здесь абсолютная асимметрия. Хотя, на уровне законов выглядит это как символическая симметрия. Вот так хитро и рационально делается с точки зрения власти и с точки зрения продажи электорату», - рассказал собеседник.
Отметим, оппозиция убеждена, что есть основания для оспаривания закона в Конституционном суде, в связи с тем, что желающие не могли подать поправки к документу.
Ранее НСН помощник президента Украины рассказал, в каком тоне проходили переговоры по телефону президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.
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