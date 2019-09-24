Украинский политолог: Киеву нужен Донбасс без населения
Украинский политолог и экономист в эфире НСН рассказал, почему Украина не дает «особый статус» Донбассу.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не согласится предоставить «особый статус» Донбассу и останется унитарным государством. Причиной этому он назвал недопустимость внешнеполитического давления на внутреннюю политику страны.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, чем вызван отказ Киева в предоставлении «особого статуса» Донбассу.
«Украина хочет забрать территорию [Донбасса] без населения. В Киеве не хотят видеть представителей Донбасса в парламенте, потому что это чревато доступом к правдивой информации для широкой общественности. Но все же не понятно, почему их [власти] так пугает слово «федерализация»? Многие страны мира построены по такому принципу – Германия, США, Россия», - сказал Дудчак.
Александр Данилюк высказал мнение, что за навязыванием федерализации Украине стоят попытки России дестабилизировать и разделить страну на несколько частей.
Политолог Дудчак обвинил украинские власти в отказе от своих слов.
«Отказ [от предоставления «особого статуса» Донбассу] говорит о том, что Украина сначала подписывает документы в Минске, а потом отказывается. Считая, что как хозяева слова они могут забрать его обратно. Получается, что они и не хотят учитывать пожелания и требования населения, причем, совершенно законные требования, которые соответствуют всем европейским хартиям. А могут только кричать об европейских ценностях. Смысл тогда обсуждений в Нормандском формате, если власти Украины заранее отказываются выполнять то, что сами подписали», - заключил собеседник.
Напомним, в содержании Минского протокола от 5 сентября 2014 года есть пункт по децентрализации власти, в том числе путём принятия Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе). Закон этот предполагает и проведение досрочных местных выборов.
Второе минское соглашение от февраля 2015 года был согласован странами-участницами Нормандской четверки, а также подписаны Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
За все время, прошедшее с даты подписания Минских соглашений, фактически ни один их пункт выполнен не был.
Ранее НСН сообщала, что в украинском парламенте также выступили против предоставления Донбассу "особого статуса". Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский посчитал заявления бессмысленными.
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