Украинский политолог: Киеву нужен Донбасс без населения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не согласится предоставить «особый статус» Донбассу и останется унитарным государством. Причиной этому он назвал недопустимость внешнеполитического давления на внутреннюю политику страны.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, чем вызван отказ Киева в предоставлении «особого статуса» Донбассу.

«Украина хочет забрать территорию [Донбасса] без населения. В Киеве не хотят видеть представителей Донбасса в парламенте, потому что это чревато доступом к правдивой информации для широкой общественности. Но все же не понятно, почему их [власти] так пугает слово «федерализация»? Многие страны мира построены по такому принципу – Германия, США, Россия», - сказал Дудчак.

Александр Данилюк высказал мнение, что за навязыванием федерализации Украине стоят попытки России дестабилизировать и разделить страну на несколько частей.

Политолог Дудчак обвинил украинские власти в отказе от своих слов.