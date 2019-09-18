В Совфеде уличили Киев в попытке «обезжирить» формулу Штайнмайера
Сенатор Олег Морозов заявил в эфире НСН, что Киев рискует никогда не вернуть Донбасс, если продолжит затягивание переговорного процесса.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обвинил Москву в срыве встречи в нормандском формате, которая должна была состояться 17 сентября. При этом СМИ сообщили о том, что Киев отказался подписывать так называемую формулу Штайнмайера. Пристайко это опроверг: по его словам, 2 сентября он лично согласовал условия формулы, предполагавшие предоставление Донбассу особого статуса и проведение в регионе выборов.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что Киев, судя по всему, пытается манипулировать договоренностями.
«На сегодняшний момент нормандский формат невозможен по причине того, что Киев отказывается согласовать формулу Штайнмайера. Без этого говорить сейчас в нормандском формате попросту не о чем. Мне кажется, это чистой воды лукавство, за этим стоит попытка каким-то образом "обезжирить" формулу, что-то из нее признать, что-то не признать, как происходит и с Минскими соглашениями. Для России такой выборочный подход к пунктам этих двух проектов невозможен: либо они принимаются целиком и реализуются, и тогда диалог в нормандском формате возможен, как и движение к интеграции Донбасса в состав Украины. Если же нет - работают прямо противоположные тенденции и нормандский формат эту историю не спасет», - сказал сенатор.
Собеседник НСН также предупредил украинские власти, что каждый день промедления в переговорах все дальше уводит Донбасс от Киева.
«Надо понимать, что каждый день потерянного переговорного процесса по вопросу урегулирования на юго-востоке Украины отодвигает это урегулирование до неизвестных масштабов. Чем дольше конфликт остается в нынешнем его состоянии, тем дальше уходит Донбасс от современного Киева. Вот эту логику нынешние украинские руководители должны понимать», - заключил член Совфеда.
Формула Штайнмайера – пакт предложений, подготовленный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Он предложил предоставить Донбассу особый статус в составе Украины, провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистировать ополченцев.
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