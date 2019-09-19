«Крутятся как ужи на сковородке». Особый статус Донбасса поставил Киев в тупик

В украинском парламенте выступили против предоставления Донбассу особого статуса. Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член президентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne, это означает «прямую федерализацию Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду». При этом народный избранник признал, что суть переговоров заключается в некоторых уступках и Киеву в итоге «придётся пойти на жертвы».

В эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский посчитал заявления Гетманцева бессмысленными.

«Он вообще экономист и в политике особо не замечен. Не уверен, что он понимает, о чем говорит, и что-то реально подразумевает. Я считаю, что это высказывание имеет исключительно тот смысл, что они не готовы предоставлять особый статус. Об этом говорил и президент Зеленский, и министр иностранных дел. У них в голове полная каша. Они понимают, что это означает, что они отказываются от минских соглашений, что для ушей Макрона и Меркель неприемлемо. Даже американцы и то считают, что надо, чтобы выполнялись эти соглашения. Поэтому они [в Киеве] крутятся как уж на сковородке. Говорят, не можем предоставить особый статус, но в то же время и не отказываемся от минских соглашений, что совершенно не сочетается», — отметил украинский политолог.