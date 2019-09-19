«Крутятся как ужи на сковородке». Особый статус Донбасса поставил Киев в тупик
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии рассказал НСН, почему в Киеве не готовы предоставить ДНР и ЛНР особый статус.
В украинском парламенте выступили против предоставления Донбассу особого статуса. Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член президентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne, это означает «прямую федерализацию Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду». При этом народный избранник признал, что суть переговоров заключается в некоторых уступках и Киеву в итоге «придётся пойти на жертвы».
В эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский посчитал заявления Гетманцева бессмысленными.
«Он вообще экономист и в политике особо не замечен. Не уверен, что он понимает, о чем говорит, и что-то реально подразумевает. Я считаю, что это высказывание имеет исключительно тот смысл, что они не готовы предоставлять особый статус. Об этом говорил и президент Зеленский, и министр иностранных дел. У них в голове полная каша. Они понимают, что это означает, что они отказываются от минских соглашений, что для ушей Макрона и Меркель неприемлемо. Даже американцы и то считают, что надо, чтобы выполнялись эти соглашения. Поэтому они [в Киеве] крутятся как уж на сковородке. Говорят, не можем предоставить особый статус, но в то же время и не отказываемся от минских соглашений, что совершенно не сочетается», — отметил украинский политолог.
Михаил Погребинский напомнил, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября дал согласие на «формулу Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Между тем, накануне представители Украины отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера» в ходе встречи контактной группы в Минске.
«Они действительно не хотят предоставления никакого особого статуса. Но в то же время отказаться тоже не могут, потому что потеряют поддержку Франции, Германии и США, которые публично тоже не против минских соглашений. Их надежда морочить голову имеет такой смысл, что ладно, мы соглашаемся, но мы надеемся, что оно все равно не вступит в силу», — пояснил собеседник НСН.
Напомним, что «формулой Штайнмайера» называется пакт предложений, подготовленный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Он предложил предоставить Донбассу особый статус в составе Украины, провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистировать ополченцев.
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