Трёхдневное голосование может дать основания считать выборы нелегитимными

«Это решение вызывает вопросы, конечно. Дело в том, что особый порядок голосования был принят Думой во время пандемии в чрезвычайных условиях. Фактически, сегодня этот закон сохранён, и Дума сделала штатным решение, которое было принято для чрезвычайных условий. Я считаю, что это неправильно. Другое дело, что в некоторых субъектах Федерации, где будут проходить выборы, ещё могут быть вспышки коронавируса и могут возникнуть условия, при которых в один день единый день голосования реализовать будет невозможно. По всей видимости, для таких регионов, при условии определённой эпидемической обстановки, можно было продлить особый порядок голосования», - сказал политолог.

По его мнению, закон делает ненадёжным подсчёт голосов и работу наблюдателей, затрудняя её. «И у людей будет ощущение и будут основания считать эти выборы недостаточно легитимными. В дальнейшем можно прогнозировать, что такой порядок сохранится и для последующих голосований, но хотелось бы, конечно, чтобы потом восстановился нормальный порядок голосования», - считает Шабров.

Ранее НСН писала о другом недавно принятом депутатами Госдумы законопроекте – обязывающем сотрудников Росгвардии представляться гражданам и показывать удостоверение.

