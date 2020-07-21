Трёхдневное голосование может дать основания считать выборы нелегитимными
Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров сообщил НСН, в чём основные проблемы принятого законопроекта, разрешающего проводить выборы в течение нескольких дней.
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, разрешающий проводить думские и местные выборы, включая повторные, в течение нескольких дней.
Максимальный срок такого голосования – три дня подряд. При назначении многодневного голосования досрочные выборы проводиться не будут, также не предусмотрена возможность голосования по открепительным.
Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров в эфире НСН заявил, что трёхдневное голосование даст людям основание считать выборы недостаточно легитимными.
«Это решение вызывает вопросы, конечно. Дело в том, что особый порядок голосования был принят Думой во время пандемии в чрезвычайных условиях. Фактически, сегодня этот закон сохранён, и Дума сделала штатным решение, которое было принято для чрезвычайных условий. Я считаю, что это неправильно. Другое дело, что в некоторых субъектах Федерации, где будут проходить выборы, ещё могут быть вспышки коронавируса и могут возникнуть условия, при которых в один день единый день голосования реализовать будет невозможно. По всей видимости, для таких регионов, при условии определённой эпидемической обстановки, можно было продлить особый порядок голосования», - сказал политолог.
По его мнению, закон делает ненадёжным подсчёт голосов и работу наблюдателей, затрудняя её. «И у людей будет ощущение и будут основания считать эти выборы недостаточно легитимными. В дальнейшем можно прогнозировать, что такой порядок сохранится и для последующих голосований, но хотелось бы, конечно, чтобы потом восстановился нормальный порядок голосования», - считает Шабров.
Ранее НСН писала о другом недавно принятом депутатами Госдумы законопроекте – обязывающем сотрудников Росгвардии представляться гражданам и показывать удостоверение.
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