Путин: Парад Победы и голосование по поправкам не привели к вспышке коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни парад Победы, ни голосование по поправкам в Конституцию не привели к вспышке коронавируса в России.

"Парад Победы, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию - ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день", - сказал глава государства в ходе общения с работниками судостроительного предприятия "Залив" в Керчи.