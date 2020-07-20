Путин: Парад Победы и голосование по поправкам не привели к вспышке коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни парад Победы, ни голосование по поправкам в Конституцию не привели к вспышке коронавируса в России.
"Парад Победы, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию - ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день", - сказал глава государства в ходе общения с работниками судостроительного предприятия "Залив" в Керчи.
Поправки в Конституцию России поддержали почти 78 (77,93 процента) процентов россиян, такие данные привела Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил качество противоэпидемических мероприятий перед проведением Парада Победы на Красной площади, назвав ее «самым безопасным местом в мире»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru