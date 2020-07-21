Госдума обязала росгвардейцев представляться

Депутаты Госдумы во вторник в окончательном чтении приняли законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и показывать удостоверение. Предполагается, что росгвардеец должен будет назвать свою фамилию, звание, должность, сообщить причину и цель обращения.

После второго чтения в законопроекте появилась оговорка, согласно которой росгвардейцы всё же не обязаны представляться, если им необходимо пресечь преступление или административное правонарушение, либо при необходимости преследования совершивших их лиц.

Соавтор закона Александр Хинштейн отметил, что теперь у граждан больше не возникнет вопросов, кто перед ними находится – «действительно представитель власти или клоун, купивший полицейскую форму в соседнем ларьке», передаёт ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:ГосдумаРосгвардия
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