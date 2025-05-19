«Ему было страшно»: Почему «правый» Симион проиграл выборы президента Румынии
Никушор Дан, одержавший победу на президентских выборах Румынии, смог заручиться поддержкой и уважением народа, а вот Джордже Симион чувствовал себя неуверенно и даже боялся, заявила НСН Татьяна Биткова.
Есть вероятность, что против проигравшего на выборах президента Румынии лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона могут начать уголовное преследование за его связи с неолегионерскими организациями, а также за некоторые финансовые растраты, рассказала НСН ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.
Ультраправый кандидат Джордже Симион проиграл выборы президента Румынии, уступив во втором туре проевропейскому и провластному мэру Бухареста Никушору Дану, собравшему 54% голосов против 46% у оппонента. Симион признал поражение. Биткова объяснила, почему Никушор смог одержать победу.
«Чуть ли не половина этих избирателей – это люди из глухих мест, из деревень, которые не вдумываются в программы, они реагируют на декларации, обещания лучшей жизни. А Никушор много говорил на эту тему. Второй тур показал поддержку человека более предсказуемого и понятного. Я, честно говоря, не думала, что во втором туре будет такой разрыв. Никушор набирал очки. Ведь очень важна вот эта энергетика. А Симион даже в процессе дебатов как бы немножко «спадал», хотя он известный говорун. Видно было, что ему страшно. А Никушор ничего не терял, он - мэр, и для него это была в какой-то степени игра. Он менее известен широкой публике, но Бухарест его поддерживает, и, видимо, его очень уважают. Потому что вечером, когда еще не были оглашены итоги, люди собрались перед мэрией и с радостью кричали «Никушор!», - рассказала она.
Рассуждая о том, будут ли пытаться убрать Симиона с политической арены в том числе внезапными уголовными делами, Биткова отметила, что основания для это есть.
«В Румынии есть так называемые неолегионерские организации. На Симиона что-то может всплыть, учитывая, что он связан с этими людьми, что доказано всякими журналистскими расследованиями. Вместе с ними он начинал свою праворадикальную карьеру. По румынскому законодательству все эти восхваления профашистского прошлого запрещены, и Симион старается молчать на эту тему. Поэтому тут можно его за это притянуть. Ну, и еще с точки зрения экономики, писали о том, что он ездил в США, встречался с Трампом (президент США Дональд Трамп – прим. НСН) и якобы потратил какие-то деньги, которые не должен был тратить», - отметила она.
Ранее Биткова в эфире НСН объясняла, что Симион во втором туре президентских выборов не сможет противостоять «еврооптимистам», которые объединятся против него.
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