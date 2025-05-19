Есть вероятность, что против проигравшего на выборах президента Румынии лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона могут начать уголовное преследование за его связи с неолегионерскими организациями, а также за некоторые финансовые растраты, рассказала НСН ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.

Ультраправый кандидат Джордже Симион проиграл выборы президента Румынии, уступив во втором туре проевропейскому и провластному мэру Бухареста Никушору Дану, собравшему 54% голосов против 46% у оппонента. Симион признал поражение. Биткова объяснила, почему Никушор смог одержать победу.