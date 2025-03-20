В выборах президента Румынии примут участие 11 кандидатов
Центральное избирательное бюро Румынии завершило рассмотрение заявок на участие в предстоящих президентских выборах и утвердило список из 11 кандидатов. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
Среди допущенных к голосованию — мэр Бухареста Никушор Дан, бывший премьер-министр Виктор Понта, экс-глава Сената Крин Антонеску, представляющий правящую коалицию, а также лидер партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елена Ласкони и глава националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион.
Помимо этого, в списке значатся лидер Национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, представитель Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, руководитель партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший директор внешней разведки Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и глава партии «Новая Румыния» Себастьян Попеску.
Также сообщается, что избирательная комиссия одобрила заявку лидера оппозиционной «Партии молодых людей» Анны-Марии Гаврилэ, однако позднее она сняла свою кандидатуру в пользу Симиона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru