Кандидат от ультраправой партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион победил в первом туре выборов президента страны. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики.

Симион набрал 40,6% голосов и вышел во второй тур выборов. На следующий этап голосования также перешел независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан с 20,9%. Политик опередил кандидата от правящей коалиции Румынии Крина Антонеску, который уже признал поражение.

В ноябре в Румынии состоялся первый тур выборов, победу в нем одержал крайне правый, подозреваемый в пророссийской позиции Кэлин Джорджеску, пишет Ura.ru. Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования. Симион - сторонник Джорджеску, он выступает за объединение Румынии и Молдавии и против поставок вооружения Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

