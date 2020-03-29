Политолог рассказал, зачем Мишустину президиум правительства России

Политолог уточнил, что президиум собирается для работы, когда не требуется присутствие всего кабмина.

«На это надо смотреть через призму пандемии коронавируса и тех жестких и решительных мер, которые нам еще предстоят, видимо. Думаю, недельными каникулами все не ограничится Посмотрите, в составе президиума министр образования есть? Нет! Министр культуры есть? Нет. А министр здравоохранения есть! А также – МЧС и Минообороны и проч. Есть те, кому предстоит бороться с пандемией – закрывать границы, вводить режим ЧС, если будет принято такое решение, обеспечивать людей всем необходимым в условиях реального карантина.

Калачёв напомнил, что в предыдущие годы президиум правительства также оперативно реагировал на существующие вызовы.

«Если мы вспомним, президиум в России был уже. До 2000 года был президиум Был. При Путине-премьере был? Был – он обеспечивал работу в период финансово-экономического кризиса и в конфликте с Грузией 2008 годов. Ничего нового не вижу. Единственное, его не было при технических премьерах – ни при Фрадкове, не при Зубкове и даже при Касьянове. Но, может быть, тогда не было таких вызовов, как сейчас», - уточнил собеседник НСН.

Ранее гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН рассказал, почему премьером решили сделать именно Михаила Мишустина.

«Он [Мишустин] сделал великолепную Федеральную налоговую службу, в которой мы во многом обогнали ряд стран Евросоюза. Также он является технократом без выраженных политических амбиций, что в данном случае важно для формирования политической структуры власти», - сказал Марков.

