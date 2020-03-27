Мишустин призвал перенести ограничительные меры в Москве на всю страну

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в столице и Московской области, на все регионы. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, передает ТАСС.

В связи с этим премьер-министр напомнил, что предстоящая неделя по решению президента будет нерабочей. Как подчеркнул председатель кабинета министров, России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом. Этот гандикап позволяет применять наиболее эффективный международный опыт для налаживания эпидемиологической ситуации.

Мишустин также поручил совместно с министерством финансов немедленно рассчитать объем денежных средств, который потребуется субъектам федерации для обеспечения необходимого числа койко-мест и оборудования в рамках борьбы с коронавирусом.

Как отмечает RT, в столице и Подмосковье в нерабочую неделю закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек, заведения общественного питания, развлекательные центры, парки и другие места массового посещения.

