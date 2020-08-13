В Белоруссии усомнились опасности санкций Запада

США могут ввести санкции против Белоруссии. Как передают «Аргументы недели», об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Белый дом пока не определились, как реагировать на события в Белоруссии, где после выборов президента страны начались массовые акции протеста. Помпео сообщил о намерении Штатов работать в этом направлении с европейскими партнерами.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, какие санкции может ввести Запад против Минска.

«Он говорил о поставках американской нефти. Но эти поставки не очень значительны. Другое дело – экономические связи с ЕС. Туда идет 30-35% белорусского экспорта. Но даже предыдущий опыт санкций говорит, что ЕС не включает в санкции товары этого экспорта, даже в более острые моменты. Скорее всего, речь идет о точечных, персональных санкциях. Также Помпео говорил о нефти. И, возможно, они захотят еще зацепить еще какие-то предприятия, которые составляют конкуренцию американским и европейским», - сказал эксперт.