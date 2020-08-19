Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии

Лидеры стран ЕС не признают результаты президентских выборов в Белоруссии, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита, пишет ТАСС.

Также отмечается, что ЕС введет санкции против «тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Не исключено, что в список может попасть белорусский лидер Александр Лукашенко.

При этом, Мишель призвал Минск найти ненасильственный выход из кризиса, подчеркнув, что ЕС готов «сопровождать мирный переход власти», отмечает Ura.ru.