Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии
Лидеры стран ЕС не признают результаты президентских выборов в Белоруссии, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита, пишет ТАСС.
Также отмечается, что ЕС введет санкции против «тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Не исключено, что в список может попасть белорусский лидер Александр Лукашенко.
При этом, Мишель призвал Минск найти ненасильственный выход из кризиса, подчеркнув, что ЕС готов «сопровождать мирный переход власти», отмечает Ura.ru.
Между тем, Россия относится к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этого государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что Белоруссия для России является союзным государством и братской страной, отмечает РИА ФАН.
В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что народ Белоруссии может сам разобраться в нынешней ситуации в республике. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 1».
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