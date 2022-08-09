Политолог рассказал, когда Европа открыто поддержит Россию

По его словам, европейцы начнут открыто высказывать своё негодование во время осенних выборов разного уровня.

«Очевидно, что осенью... В Европе начнут активизироваться альтернативные политические силы. Граждане будут голосовать против всех издевательств над ними, которые происходят из-за введения антироссийских санкций, — отметил эксперт.

Маркелов добавил, что политические потрясения произойдут происходить не во всех европейских странах, но жители Германии, Австрии и Швейцарии непременно выступят в поддержку России.

Ранее журналист Герхард Лехнер в своём материале для Wiener Zeitung заявил о высоком уровне поддержки президента РФ Владимира Путина и России среди жителей Германии и Австрии.

