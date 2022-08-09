Политолог рассказал, когда Европа открыто поддержит Россию
Политолог Сергей Маркелов заявил, что жители Европы начнут активно выступать против антироссийских санкций уже осенью текущего года, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, европейцы начнут открыто высказывать своё негодование во время осенних выборов разного уровня.
«Очевидно, что осенью... В Европе начнут активизироваться альтернативные политические силы. Граждане будут голосовать против всех издевательств над ними, которые происходят из-за введения антироссийских санкций, — отметил эксперт.
Маркелов добавил, что политические потрясения произойдут происходить не во всех европейских странах, но жители Германии, Австрии и Швейцарии непременно выступят в поддержку России.
Ранее журналист Герхард Лехнер в своём материале для Wiener Zeitung заявил о высоком уровне поддержки президента РФ Владимира Путина и России среди жителей Германии и Австрии.
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