По словам обозревателя, впечатление о единой поддержке Киева среди населения этих европейских стран обманчиво, и у Москвы есть большое количество сторонников, отмечает «Свободная пресса».

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», — указал Лехнер.

Журналист объяснил, что «энтузиазм в отношении Украины» снижают экономические последствия санкций против РФ. Среди немцев и австрийцев все больше зреет недовольство ими, пишет RT.

