СМИ рассказали о высокой поддержке Путина в Германии и Австрии
Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина и России среди жителей Германии и Австрии высок, считает журналист Герхард Лехнер. Об этом он пишет в своем материале для Wiener Zeitung.
По словам обозревателя, впечатление о единой поддержке Киева среди населения этих европейских стран обманчиво, и у Москвы есть большое количество сторонников, отмечает «Свободная пресса».
«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», — указал Лехнер.
Журналист объяснил, что «энтузиазм в отношении Украины» снижают экономические последствия санкций против РФ. Среди немцев и австрийцев все больше зреет недовольство ими, пишет RT.
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