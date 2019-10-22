Политолог: Зеленский покончит с «Азовом» в угоду США

22 октября 201921:45
Роман Кондратьев

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, кто стоит на пути Зеленского в деле расформирования националистического батальона. 

Представители украинского нацбатальона «Азов» ответили группе конгрессменов США, которые в своем обращении призвали Госдеп признать это подразделение террористической организацией из-за ее приверженности идеям неонацизма. В «Азове» обвинили американских политиков в развязывании информационной войны против Украины.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что «Азов» может быть расформирован, а его бойцы войти в состав нацгвардии. Правда, свое слово должен сказать министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

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«Действительно, во время майдана они имели определенное влияние. После этого они вклинились в структуру национальной гвардии, и у них влияние такое исключительно бизнесовое в рамках этой структуру. Они имеют определенную бизнес-самостоятельность, но далеки от политики. Политики их используют – это факт. Ситуация довольна проста. Несколько раз поднимался вопрос, и сейчас в очередной раз, чтобы их реорганизовать, полностью лишив самостоятельности. Но пока, на сегодняшний день, Аваков то ли за, то ли против», - уточнил эксперт.

Как отметил собеседник НСН, покончить с «Азовом» все пять лет своего президента мечтал Петр Порошенко.

«Не исключена ситуация, что на каком-то этапе они будут включены в нацгвардию, и их название даже исчезнет. По большому счету, Зеленскому это даже будет в плюс. Он сможет произвести реорганизацию и ликвидировать эту структуру. Порошенко не удалось их убрать, хотя он ужасно хотел. У Зеленского может получиться – он играет хитрее Порошенко. Во всяком случае, на сегодняшний момент Верховная рада его, армия его, Совет национальной безопасности его. Он имеет значительно больше власти. Понятное дело, есть Аваков, есть его видение к этому "Азову". Так что здесь тоже надо учитывать», - заключил политолог.

Отметим, что ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что республиканцы, которые потребовали признать «Азов» террористической организацией, тем самым решили поддержать президента США Дональда Трампа, тогда как демократы – пытаются очистить репутацию партии после запуска процедуры импичмента против действующего главы государства.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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