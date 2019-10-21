Поблажек не будет. Конгресс США решил прижать батальон «Азов»
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН объяснил, с чем связан призыв американским конгрессменов признать батальона «Азов» террористической организацией.
Группа из 40 конгрессменов США обратилась с письмом к главе Госдепа Майклу Помпео с просьбой признать террористическими ряд организаций, включая украинский нацбатальон «Азов». Американские парламентарии указали в своем послании, что организация придерживаются ультраправых взглядов, а батальон, не скрывая этого факта, принимает в свои ряды неонацистов.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью НСН заявил, что расценивает призыв Конгресса США как серьезный сигнал Киеву.
«Конгресс признавал уже их ("Азов") националистической организацией, правда, не в таких жестких формулировках, как террористические, что в глазах американцев намного хуже. Не думаю, что с этим согласятся демократы в Палате представителей, которых там большинство. С другой стороны – это симптом, отношение республиканцев и нынешний администрации к украинским делам. Стало понятно, что сейчас Украина интересует и администрацию Трампа, и большинство республиканцев, в контексте президентских выборов в США и возможного переизбрания Трампа», - сказал политолог.
Собеседник НСН добавил, что свою роль могло сыграть и самоуправство «Азова» в Донбассе, где боевики батальона отказываются исполнять условия минских соглашений.
«Здесь речь не идет о каком-то долговременном сотрудничестве, включаются какие-то негативные нотки относительно Украины, особенно после того, как нацкорпус и "Азов" фактически блокировали вывод украинских войск на линии соприкосновения. Это симптом того, что таких алиби, бонусов и индульгенций, которые присутствовали в американской внешней политики и дипломатии, относительно украинского руководства, Украины и отдельных субъектов политического процесса, уже не будет», - заключил Карасев.
Стоит отметить, что письмо в адрес главы Госдепа подписали не только республиканцы, но и представители Демпартии. Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что республиканцы, которые потребовали признать «Азов» террористической организацией, тем самым решили поддержать Трампа, тогда как демократы – пытаются очистить репутацию партии после запуска процедуры импичмента против действующего президента.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Москалькова пожелала новому главе СПЧ успехов на ответственном посту
- Минимальные цены на водку и коньяк в России могут вырасти в 2020 году
- Владимир Путин и президент Египта обсудят восстановление авиасообщения
- Путин уволил Федотова с поста главы СПЧ
- Арестован ещё один фигурант дела о разрушении дамбы в Красноярском крае