Поблажек не будет. Конгресс США решил прижать батальон «Азов»

Группа из 40 конгрессменов США обратилась с письмом к главе Госдепа Майклу Помпео с просьбой признать террористическими ряд организаций, включая украинский нацбатальон «Азов». Американские парламентарии указали в своем послании, что организация придерживаются ультраправых взглядов, а батальон, не скрывая этого факта, принимает в свои ряды неонацистов.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью НСН заявил, что расценивает призыв Конгресса США как серьезный сигнал Киеву.

«Конгресс признавал уже их ("Азов") националистической организацией, правда, не в таких жестких формулировках, как террористические, что в глазах американцев намного хуже. Не думаю, что с этим согласятся демократы в Палате представителей, которых там большинство. С другой стороны – это симптом, отношение республиканцев и нынешний администрации к украинским делам. Стало понятно, что сейчас Украина интересует и администрацию Трампа, и большинство республиканцев, в контексте президентских выборов в США и возможного переизбрания Трампа», - сказал политолог.