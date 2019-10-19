Ради Трампа и демократов. Почему США записывают батальон «Азов» в террористы
Политолог-американист объяснил НСН, как могут быть связаны импичмент против Трампа и требование американских конгрессменов признать нацбатальон «Азов» террористической организацией.
Группа из 40 американских конгрессменов обратилась с письмом к главе Госдепа Майклу Помпео с просьбой признать террористическими ряд организаций, в том числе украинский нацбатальон «Азов». Парламентарии указали, что члены организации придерживаются ультраправых взглядов, а сам батальон открыто принимает в свои ряды неонацистов.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что данное обращение можно расценить как попытку поддержать президента США Дональда Трампа, против которого ранее начали процедуру импичмента из-за «украинского» досье.
«Я думаю, что тут дело во внутренней политической борьбе в США. Конгрессмены, которые поддерживают Трампа, они всячески пытаются такими действиями ему оказать более солидную базу, для того, чтобы общественное мнение понимало, о чем здесь идет речь, что из себя представляет Украина, какой там уровень коррупции и национализма. Думаю, что дело в защите Трампа», - сказал он.
При этом среди подписантов есть и представители Демократический партии. По мнению собеседника НСН, это говорит о том, что тем самым они пытаются спасти репутацию партии, подмоченную запуском процедуры импичмента против Трампа.
«Они не столько Трампу помогают, сколько выступают против того, чтобы эта ситуация с импичментом не ударила бумерангом по Демократической партии. Уже у Байдена рейтинг опускается. То, что там оказались какие-то конгрессмены-демократы – у меня не вызывает особого удивления, потому что это не тот вопрос, который абсолютно все поддерживают. Не потому что они поддерживают Трампа в данном случае, а потому что они считают, что это тот случай, который может выйти боком самой Демократической партии», - заключил политолог.
Ранее в отношении Трампа была начата процедура импичмента по обвинению в том, что в ходе своего телефонного разговора с президентом Украина Владимиром Зеленским он якобы оказывал на него давление и требовал начать расследовать деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом Байден считается главным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.
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