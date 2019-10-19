Ради Трампа и демократов. Почему США записывают батальон «Азов» в террористы

Группа из 40 американских конгрессменов обратилась с письмом к главе Госдепа Майклу Помпео с просьбой признать террористическими ряд организаций, в том числе украинский нацбатальон «Азов». Парламентарии указали, что члены организации придерживаются ультраправых взглядов, а сам батальон открыто принимает в свои ряды неонацистов.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что данное обращение можно расценить как попытку поддержать президента США Дональда Трампа, против которого ранее начали процедуру импичмента из-за «украинского» досье.

«Я думаю, что тут дело во внутренней политической борьбе в США. Конгрессмены, которые поддерживают Трампа, они всячески пытаются такими действиями ему оказать более солидную базу, для того, чтобы общественное мнение понимало, о чем здесь идет речь, что из себя представляет Украина, какой там уровень коррупции и национализма. Думаю, что дело в защите Трампа», - сказал он.