«Азов» ответил конгрессменам США на обвинения в терроризме

Украинский добровольческий полк «Азов» ответил на призыв конгрессменов Соединенных Штатов Америки признать организацию террористической, пишет RT. По мнению руководства полка, такое решение является информационной атакой на Украину.

Там отметили, что полк «Азов» является официальной структурой Национальной гвардии и подчиняется Министерству внутренних дел Украины, а также Генеральному штабу. Руководство полка также добавило, что в связи с этим можно считать, что обвинения в адрес «Азова» автоматически направлены и на «другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте».

Ранее argumenti.ru сообщали, что члены конгресса США обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью НСН заявил, что расценивает призыв Конгресса США как серьезный сигнал Киеву. Собеседник добавил, что свою роль могло сыграть и самоуправство «Азова» в Донбассе, где боевики батальона отказываются исполнять условия минских соглашений.

