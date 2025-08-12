В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина в США

Президент США Дональд Трамп считает большой честью возможность принять российского лидера Владимира Путина на американской земле. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, американский президент с нетерпением ждет предстоящей встречи.

Трамп рассчитывает на будущий трехсторонний саммит с Россией и Украиной

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на пятницу, 15 августа, в Анкоридже (Аляска). В день переговоров над городом закроют воздушное пространство. Главной темой станет обсуждение вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

Сам Трамп назвал переговоры «пробными» и выразил надежду на конструктивный разговор, после которого намерен созвониться с европейскими лидерами, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
