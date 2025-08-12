В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина в США

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на пятницу, 15 августа, в Анкоридже (Аляска). В день переговоров над городом закроют воздушное пространство. Главной темой станет обсуждение вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

Сам Трамп назвал переговоры «пробными» и выразил надежду на конструктивный разговор, после которого намерен созвониться с европейскими лидерами, передает «Радиоточка НСН».

