На Украине раскритиковали позицию Зеленского на встрече с Блинкеном
Украинский экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал Зеленского «ретранслятором Запада» после его благодарностей Блинкену за антироссийские санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных тем на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном стал газопровод «Северный поток – 2», сообщает ТАСС.
Украинский лидер рассказал, что также был затронут вопрос «незаконной аннексии Крыма».
Кроме того, Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за «мощную санкционную политику» в отношении России.
Украинский экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил о политической несамостоятельности украинского президента Владимира Зеленского после его встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Антироссийская риторика украинского лидера, по мнению политолога, уже не вызывает удивления.
«Зеленский (Владимир, президент Украины – прим. НСН) - это ретранслятор Запада, идей, исходящих из Вашингтона. Его высказывания напоминает то, что говорил Байден – о желании диалога с Россией и потом – введение новых санкций против РФ. Зеленский действует в том же духе. Он якобы готов встречаться в Путиным (Владимиром, президентом России – прим. НСН), но на словах. Это уже не удивляет», - подчеркнул экономист.
Александр Дудчак высказал сомнения в необходимости встречи российского и украинского президентов.
«Нужна ли эта встреча? Путин ответил на этот вопрос. Если у Зеленского есть желание поговорить о восстановлении украино-российских отношений, в этом был бы смысл. Но, наверно, стоит вначале остановить войну на Донбассе. Ответственность за это формально несет Киев, реально – Вашингтон. В нынешней ситуации необходимости во встрече нет. Зеленский – это не самостоятельный политик, с ним договариваться бесполезно. Все равно он ничего не решает», - считает собеседник НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН спрогнозировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер попытается снова уклониться от диалога и затруднит себе путь к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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