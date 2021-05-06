На Украине раскритиковали позицию Зеленского на встрече с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных тем на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном стал газопровод «Северный поток – 2», сообщает ТАСС.

Украинский лидер рассказал, что также был затронут вопрос «незаконной аннексии Крыма».

Кроме того, Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за «мощную санкционную политику» в отношении России.