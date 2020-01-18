Политолог раскритиковал обращение МИД России в ООН по украинскому закону об образовании
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН призвал МИД РФ энергичнее противостоять дерусификации на Украине.
Министерство инострaнных дел России призывaет междунaродные прaвозaщитные оргaнизaции, в числе которых ООН, Оргaнизaция по безопaсности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дaть оценку принятому нa Укрaине зaкону «Об общем среднем обрaзовaнии». Об этом говорится в официaльном комментaрии ведомствa.
В тексте документa отмечaется, что укрaинские влaсти не провели консультaции с предстaвителями нaционaльностей, проживaющих нa территории стрaны, и избрaли путь «нaсильственной укрaинизaции», пишет Газета.ру. При этом под меры принятого зaконa попaдaет не только русский язык, но и белорусский и идиш, подчеркнули в ведомстве.
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН заявил, что обращаясь в ООН, ОБСЕ и Совет Европы по поводу дискриминации русского языка в законе об образовании Украины, МИД России пытается прорвать информационную блокаду.
«На Украине нет внятного правительства. Там хунта, которая пришла к власти в результате госпереворота. Она использует президента страны Владимира Зеленского как ширму, сама носит марионеточный характер, потому что на 80 процентов контролируется иностранными спецслужбами: США, Великобритании и Канады. Они на Украине сломали демократические институты. Главный смысл действий этой хунты – дерусификация Украины, которая остается русской. 90 процентов украинских клиентов выбирают русский язык для банковских операций, 80 процентов комментариев в украинском сегменте Сети тоже делают на русском языке. Иностранные спецслужбы, координирующие Украину, остаются в тесном альянсе с международной прессой, которая контролируется англосаксонскими группировками. Они устроили информационную блокаду России, чтобы сделать из Украины «Антироссию» и через 10-15 лет бросить ее на нас войной», - заявил политолог.
По мнению Маркова, России многого удалось достичь по прорыву информационной блокады – рушится однополярный мир, замкнутый на США. Однако, опасность потери россиян на Украине остается. Эксперт призвал российский МИД действовать более решительно, чтобы остановить дерусификацию на Украине.
«На Украине стоит задача не поддержать украинский язык, а уничтожить русский и русскую идентичность в целом. Обращение МИДа РФ в ООН – это слабое решение в условиях мощной информационной блокады, по сути, цензуры, которая существует в западных СМИ по поводу чудовищных нарушений прав человека на Украине. Надо что-то поэнергичней придумать», - отметил эксперт.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил в эфире НСН, что у обновленного состава Верховной Рады есть все шансы смягчить закон о языке. Он указал на влияние ОБСЕ на изменение одиозного закона, но подчеркнул, что «все будет определяться в Украине».
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