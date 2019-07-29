Политолог: Обновленная Рада вернет украинцам русский язык

Министерство культуры Украины и ОБСЕ готовят поправки в украинское законодательство о государственном языке. Последние изменения в документ были внесены Петром Порошенко незадолго до его отставки с поста президента страны. Новые правила обязывают граждан общаться только на украинском практически во всех сферах жизни.

Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер заявил «Известиям», что будущие поправки в закон, в том числе, будут учитывать роль русского языка в стране. Кроме того, он обратил внимание на то, что новый президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной встречи использовал и украинский, и русский язык.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что у Зеленского после триумфа на парламентских выборах есть все шансы смягчить языковой закон.

«Я думаю, что новый состав парламента не будет сопротивляться внесению изменений в этот закон. Это может произойти через обращение депутатов в Конституционный суд, а там (в новом составе Рады) достаточно депутатов, которые готовы подписать такое обращение. Вполне можно ожидать, что самые одиозные статьи этого закона будут изменены. Конечно, позиция комиссара ОБСЕ тоже имеет значение, но все будет определяться в Украине», - сказал он.