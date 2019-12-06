Совет Европы призвал Киев смягчить языковую политику

Эксперты комиссии пришли к выводу, что подготовленный на Украине законопроект не обеспечивает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав нацменьшинств на использование их языков.

В то же время комиссия признала предоставление преимущества украинскому языку над русским, так как у Украины, по мнению экспертов, есть на то основания – особая роль русского языка как главного средства общения между представителями нацменьшинств, а также дискриминация украинского языка в прошлом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии предложило России совместно бороться за права национальных меньшинств на Украине.

