«Смотрят косо». Чем поможет украинцам признание их русскоязычными
Руководитель сайта «Украинцы в России» прокомментировал в эфире НСН инициативу об упрощении процедуры вступления в гражданство РФ.
В Госдуму внесен законопроект о признании уроженцев Украины и Белоруссии носителями русского языка. Это освободит их от необходимости проходить собеседование для подтверждения знания русского языка при оформлении гражданства РФ.
Принятие этого закона не приведет к увеличению числа украинцев, желающих обрести российский паспорт. Как объяснил в эфире НСН руководитель сайта «Украинцы в России» Даниил Кляхин, те украинцы, которые хотели получить гражданство РФ, уже давно это сделали.
«Те, кто хотел уехать, уезжали и без таких изменений в законодательстве. Глобально эта поправка ничего не изменит. Для большинства украинцев русский язык является родным, очень многие его изучали в школе, до следующего года он будет преподаваться в школах. Многие, оформляя гражданство, могли предъявить аттестат украинского образца, не говоря уже о советском, чтобы подтвердить знание языка», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что сейчас на оформление российского паспорта у гражданина Украины уходит около полугода, тогда как еще в 2009-м на это уходило до восьми лет. В целом, отметил Кляхин, многие украинцы стремятся иметь для подстраховки второй паспорт. В западных областях, зачастую путем оформления липовых родословных, получают паспорта Румынии и Венгрии.
В то же время жители юга и востока Украины и хотели бы получить гражданство РФ, но многие из них боятся переступать пороги российского посольства или консульства внутри страны.
«На гражданство ЕС закрывают глаза, а если ты хочешь себе российского гражданство – то ты автоматически попадаешь в число врагов народа. Многие и хотят получить гражданство РФ, но особо это не афишируют. Я знаю прецеденты, когда люди приезжали в посольство в Киеве, консульство в Харькове, консульство в Одессе, чтобы подавать документы – не отслеживали, конечно, но косо на них смотрели. Становится сразу известно, что человек пришел подавать документы на российское гражданство», - добавил собеседник НСН.
Ранее бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Бобров в интервью НСН призвал отменить экзамен на подтверждение знания русского языка для всех граждан СНГ.
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