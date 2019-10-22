«Смотрят косо». Чем поможет украинцам признание их русскоязычными

В Госдуму внесен законопроект о признании уроженцев Украины и Белоруссии носителями русского языка. Это освободит их от необходимости проходить собеседование для подтверждения знания русского языка при оформлении гражданства РФ.

Принятие этого закона не приведет к увеличению числа украинцев, желающих обрести российский паспорт. Как объяснил в эфире НСН руководитель сайта «Украинцы в России» Даниил Кляхин, те украинцы, которые хотели получить гражданство РФ, уже давно это сделали.

«Те, кто хотел уехать, уезжали и без таких изменений в законодательстве. Глобально эта поправка ничего не изменит. Для большинства украинцев русский язык является родным, очень многие его изучали в школе, до следующего года он будет преподаваться в школах. Многие, оформляя гражданство, могли предъявить аттестат украинского образца, не говоря уже о советском, чтобы подтвердить знание языка», - сказал он.