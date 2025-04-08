«Что касается Украины, Мерц встал на позицию “зеленых”: он говорит, что нужно сделать все, чтобы Украина выиграла, он против плана американского лидера Дональда Трампа, он за то, чтобы поставлять ракеты Taurus, он считает, что у Украины есть шанс выиграть на поле боя. Боюсь, что отношения с Россией с приходом к власти Мерца испортятся еще сильнее. Хотя в его партии есть и те, кто призывает вновь запустить “Северные потоки”, есть и другие политики, которые говорят, что с Россией нужно работать, но их меньшинство», — заявил политолог.

В заключение Рар предположил, что Мерц вряд ли продержится на посту канцлера дольше двух лет.

«Если на следующих выборах, особенно на земельном уровне, победит “Альтернатива для Германии”, то для руководства ФРГ это означает катастрофу, потерю влияния, власти. Запретить “Альтернативу для Германии” будет очень сложно. Христианским демократам придется как консервативной партии создавать коалицию с “Альтернативой для Германии”, потому что по-другому править Германией будет невозможно. Сейчас в Германии царит паника, стране пора отвыкать от мысли, что она — лидер Европы, и осознавать свои ошибки. Думаю, что Мерц на посту канцлера ФРГ продержится два года. Последующие парламентские выборы могут завершиться как победой “Альтернативы для Германии”, так и созданием Мерцем коалиции с “зелеными”, “левыми” и социал-демократами, что будет означать попытку остаться у власти недемократическими методами. И последний вариант может найти поддержку у населения, особенно в Западной Германии», — подытожил он.

Ранее проведенный в Германии соцопрос показал, что почти половина (46%) немцев хотят, чтобы следующее правительство Германии не помогало Украине деньгами и оружием. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

