Политолог Рар: Мерц не продержится на посту канцлера ФРГ дольше двух лет
Несмотря на недовольство со стороны рядовых немцев, Мерц получит минимальное большинство в случае создания правительства с социал-демократами, сказал НСН Александр Рар.
Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц не намерен выполнять предвыборные обещания, так как предпочитает заручиться поддержкой «левых» социал-демократов, придерживающихся противоположных взглядов, общественное же мнение не сыграет существенной роли. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Большинство граждан ФРГ (60%) считают, что лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не подходит на роль канцлера. Об этом свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL. В частности, молодежная организация ХДС в Кельне опубликовала открытое письмо, где раскритиковала несдержанные предвыборные обещания, недовольны новым канцлером и представители бизнеса. Рар отметил, что общественное мнение не повлияет на политику, а Мерц будет опираться на «левые» силы.
«Происходящее критично в том плане, что это подрывает авторитет Мерца. Но выборы состоялись, результат есть, а общественное мнение не решает вопросы власти. У Мерца, если он создаст правительство с социал-демократами, будет минимальное большинство. Проблема в том, что это консервативный политик. Те избиратели, которые выбирали ХДС и ХСС, ожидали от него поворот к “правым” — хотя бы то, что он выполнит свои предвыборные обещания. Он хотел провести нужные экономические реформы, укрепить бизнес, сократить социальный бюджет, закрыть границы для мигрантов. Сейчас выясняется, что Мерц всего этого делать не хочет, потому что ему нужно во что бы то ни стало стать канцлером при помощи социал-демократов, которые против всех этих начинаний и заставляют его повернуться к “левым”. Теперь все боятся, что будущее правительство будет копией правительства уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое возненавидели в Германии. У Мерца то ли не хватает характера выстоять, то ли есть еще какая-то причина, но он пляшет под дудочку социал-демократов и партии “зеленых”, контролирующей СМИ Германии. Мерц хочет не ссориться с элитой, быть любимчиком прессы, получать похвалу со стороны СМИ, а на “правые” силы в консервативной партии ему наплевать», — сказал Рар.
Собеседник НСН добавил, что и в вопросах Украины Мерц придерживается позиции «зеленых».
«Что касается Украины, Мерц встал на позицию “зеленых”: он говорит, что нужно сделать все, чтобы Украина выиграла, он против плана американского лидера Дональда Трампа, он за то, чтобы поставлять ракеты Taurus, он считает, что у Украины есть шанс выиграть на поле боя. Боюсь, что отношения с Россией с приходом к власти Мерца испортятся еще сильнее. Хотя в его партии есть и те, кто призывает вновь запустить “Северные потоки”, есть и другие политики, которые говорят, что с Россией нужно работать, но их меньшинство», — заявил политолог.
В заключение Рар предположил, что Мерц вряд ли продержится на посту канцлера дольше двух лет.
«Если на следующих выборах, особенно на земельном уровне, победит “Альтернатива для Германии”, то для руководства ФРГ это означает катастрофу, потерю влияния, власти. Запретить “Альтернативу для Германии” будет очень сложно. Христианским демократам придется как консервативной партии создавать коалицию с “Альтернативой для Германии”, потому что по-другому править Германией будет невозможно. Сейчас в Германии царит паника, стране пора отвыкать от мысли, что она — лидер Европы, и осознавать свои ошибки. Думаю, что Мерц на посту канцлера ФРГ продержится два года. Последующие парламентские выборы могут завершиться как победой “Альтернативы для Германии”, так и созданием Мерцем коалиции с “зелеными”, “левыми” и социал-демократами, что будет означать попытку остаться у власти недемократическими методами. И последний вариант может найти поддержку у населения, особенно в Западной Германии», — подытожил он.
Ранее проведенный в Германии соцопрос показал, что почти половина (46%) немцев хотят, чтобы следующее правительство Германии не помогало Украине деньгами и оружием. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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