СМИ: У Трампа есть «чёрный список» для мести
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, одерживающий победу на президентских выборах в США, составил список людей, которых он собирается мстить. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, в «чёрный список» Трампа вошли действующий президент США Джо Байден и кандидат од Демократической партии Камала Харрис, бывший американский лидер Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
Также в список мести попали более 50 специалистов по разведке, которые подписали письмо о ноутбуке Хантера Байдена, и целый ряд влиятельных американских политиков.
«Многие годы Трамп... призывал преследовать, сажать в тюрьму, депортировать и даже казнить своих политических оппонентов, критиков и представителей СМИ. С победой на выборах у него появились и народный мандат, и власть, для реализации своей платформы наказания», - говорится в публикации.
Ранее американские СМИ объявили, что Дональд Трамп преодолел необходимый порог в 270 голосов и был избран 47-м президентом США, сообщает RT.
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