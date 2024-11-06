«Кудахтанье, радость и плач!»: В России шутят о победе Трампа на выборах в США
Трамп ударился в пляс и сообщил о «золотом веке», Маск вспомнил мем с раковиной, Медведев указал на «прихлебателей и приживалок», а Захарова поделилась народной мудростью.
Мировые лидеры осторожно поздравляют Дональда Трампа с победой на выборах президента США, в России на этом фоне иронизируют над лидером Украины, а сторонники Камалы Харрис, в числе которых и многие голливудские звезды, хранят почти гробовое молчание.
«ГЕЙМ, СЕТ МАТЧ»: МАСК ЗАНОСИТ РАКОВИНУ, ПУТИН ГОТОВИТСЯ К «ВАЛДАЮ»
Несмотря на сложную систему проведения выборов главы Белого дома, мировые СМИ уже назвали имя победителя, да и сам Дональд Трамп, пританцовывая, провозгласил себя 47-м президентом США.
78-летний Трамп, предвыборную кампанию которого «украсили» покушения и окровавленное ухо, выступил перед сторонниками и объявил о «золотом веке Америки», пообещав остановить все войны.
«Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», — сказал Трамп, добавив, что испытывает «огромное чувство любви» к тем, кто за него голосовал.
Поддерживавший Трампа миллиардер Илон Маск описал в соцсети Х произошедшее тремя словами: «Гейм, сет и матч». Он также запостил мем, в котором заносит раковину в Овальный кабинет.
«Народ Америки дал Трампу кристально чистый мандат на перемены сегодня вечером. Будущее будет фантастическим», - пообещал Маск, которого называют одним из спонсоров Трампа.
При этом, по данным телеканала NBC News, у сторонников соперницы Трампа Камалы Харрис «похоронное» настроение. Ее соцсети не обновляются уже несколько часов.
О выборах в США уже высказались в Кремле, официальный представитель которого Дмитрий Песков размыто ответил вопрос о реакции президента РФ Владимира Путина.
«Реакция президента, ну, ничего не могу сказать. Да, мы констатируем, принимаем во внимание те данные, которые приходят из Вашингтона», - сказал Песков.
Он пообещал, что в России будут делать выводы «по конкретным словам и конкретным шагам». Песков также сообщил, что Путин сегодня во второй половине дня будет занят встречами и совещаниями, а 7 ноября выступит на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
РАДОСТЬ И ПЛАЧ: ОТ МЕДВЕДЕВА ДО КАНЬЕ
Пока Путин занят действительно важными делами, на выборы в США уже отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, написавший в Telegram пост об «упрямом Трампе».
«У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее, - отметил Медведев, завершив свой спич словами про «зеленую мразь» и «белый порошок».
При этом пост Медведева в соцсети Х оказался более лаконичен.
«С Камалой покончено... Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты», - пообещал Дмитрий Анатольевич.
Не отстала от Медведева и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая написала в соцсетях сразу несколько постов о выборах в США.
«Камала Харрис оказалась права, процитировав Псалом 30:5: «Ночью может оставаться плач, а утром приходит радость». Аллилуя, добавлю от себя», - написала Мария Владимировна в Telegram около 9 утра.
Через два часа она прокомментировала поздравления президента Франции, назвав его «Макароном», а еще через два часа заочно ответила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, выразившему надежду на дальнейшую «мощную двухпартийную поддержку Украины в США».
«Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосёт», - отметила в этой связи Захарова.
Газета Financial Times утверждает, что в ЕС шокированы победой Трампа и теперь «Украина в беде». Однако Зеленский, судя по всему, так не думает.
«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал украинский лидер в соцсети Х, поздравив Трампа с победой на выборах в США.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц также поздравили Трампа, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе назвал его «мой друг».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия бассейна в Минске также как бы невзначай назвал Трампа «победителем».
При этом большинство голливудских звезд, открыто поддерживающих Камалу Харрис, пока молчат. Общее мнение выразила пока лишь певица Карди Би. выложившая селфи с подписью: «Я вас всех ненавижу».
По данным СМИ, в числе звезд, открыто поддерживавших Харрис, Тейлор Свифт, Бейонсе, Барбра Стрейзанд, Foo Fighters, Кэти Перри, Лиззо, Моби, Пинк, Билли Айлиш и Дженнифер Лопес. Ну а главным сторонником Трампа называют эпатажного рэпера Канье Уэста, сказавшего папарацци еще в феврале: «Конечно, только Трамп!».
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