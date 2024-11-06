«Кудахтанье, радость и плач!»: В России шутят о победе Трампа на выборах в США

«ГЕЙМ, СЕТ МАТЧ»: МАСК ЗАНОСИТ РАКОВИНУ, ПУТИН ГОТОВИТСЯ К «ВАЛДАЮ»

Несмотря на сложную систему проведения выборов главы Белого дома, мировые СМИ уже назвали имя победителя, да и сам Дональд Трамп, пританцовывая, провозгласил себя 47-м президентом США.

78-летний Трамп, предвыборную кампанию которого «украсили» покушения и окровавленное ухо, выступил перед сторонниками и объявил о «золотом веке Америки», пообещав остановить все войны.

«Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», — сказал Трамп, добавив, что испытывает «огромное чувство любви» к тем, кто за него голосовал.

Поддерживавший Трампа миллиардер Илон Маск описал в соцсети Х произошедшее тремя словами: «Гейм, сет и матч». Он также запостил мем, в котором заносит раковину в Овальный кабинет.

«Народ Америки дал Трампу кристально чистый мандат на перемены сегодня вечером. Будущее будет фантастическим», - пообещал Маск, которого называют одним из спонсоров Трампа.

При этом, по данным телеканала NBC News, у сторонников соперницы Трампа Камалы Харрис «похоронное» настроение. Ее соцсети не обновляются уже несколько часов.

О выборах в США уже высказались в Кремле, официальный представитель которого Дмитрий Песков размыто ответил вопрос о реакции президента РФ Владимира Путина.

«Реакция президента, ну, ничего не могу сказать. Да, мы констатируем, принимаем во внимание те данные, которые приходят из Вашингтона», - сказал Песков.

Он пообещал, что в России будут делать выводы «по конкретным словам и конкретным шагам». Песков также сообщил, что Путин сегодня во второй половине дня будет занят встречами и совещаниями, а 7 ноября выступит на заседании дискуссионного клуба «Валдай».