Политолог: Никакие протесты не сорвут интеграцию Белоруссии и России
Политолог Александр Зимовский в эфире НСН прокомментировал акции оппозиции в Минске против интеграции Белоруссии и России.
В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией. Ее сегодня в Сочи обсудят президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Организаторами протеста стали националистические организации, в том числе «Белый легион» и «Белорусская христианская демократия». Митингующие сформировaли живую цепь нa центрaльном Октябрьском проспекте. Еще несколько сотен людей собрaлись нa Октябрьской площaди.
В рукaх aктивисты держaт плaкaты с лозунгaми против интегрaции нa русском и белорусском языкaх. Они требуют сохрaнения незaвисимости и отстaвки Лукaшенко.
Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая проходит в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.
«Акция стихийная, родившаяся в соцсетях. Люди, которые призывали прийти на акцию, оценивают количество участников где-то около 500 человек. Белорусская милиция оценивает их число в половину меньше. Думаю, и те, и те правы. Из этих 500 участников человек 200 – это переодетые сотрудники белорусских спецслужб, которые наблюдают за акцией. Люди, взявшись за руки, выстроились в цепь примерно около километра в длину и стоят на обочине, движению транспорта не мешают. Лозунги – традиционно русофобские, обычные: «Не брат ты мне», «Требуем разъединенеия», «Русские, убирайтесь домой». То есть, участники конкретики не знают, а выступают против России как таковой.
Единственный случай столкновения в белорусскими силами правопорядка произошел на ступеньках Дворца Республики при попытке митингующих подойти к входу. Их оттеснила милиция. Сотрудники были в штатском, поэтому на фотолентах не понятно, кто – митингующий, кто – защитник охраны и порядка. Это новая тенденция в Белоруссии. При проведении таких акций не ставят ОМОН в бронежилетах, водометы не выкатывают. Получается, что какие-то гражданские между собой дерутся», - сообщил подробности собеседник НСН.
По мнению политолога, акция белорусской оппозиции не повлияет на ход переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи по вопросам интеграции двух государств.
«Не думаю, что события в Минске отразятся на переговорах в Сочи. Люди, которые вышли на проспект Независимости, никакого политического давления на Лукашенко оказать не могут. Позиция Лукашенко известна – белорусский суверенитет незыблем. Позиция России тоже ясна: нам ваш суверенитет не нужен, вы рассчитывайтесь за потребляемые товары – да и все», - отметил эксперт.
Александр Зимовский считает, что говорить о переносе интеграции двух славянских государств бессмысленно. Политолог отмечает, что процесс уже произошел. Речь идет о деталях, которые станут известны после встречи лидеров России и Белоруссии.
«Интеграция Белоруссии и России уже осуществлена в рамках Союзного государства. Мы примерно знаем, какие заявки привез в Сочи Лукашенко: дешевый газ и бесплатная нефть – на старых условиях, до налогового маневра. Какие заявки выдвигает Россия, мы пока не знаем. Встреча двух премьеров была очень уклончива, закончилась тем, что решать все будут президенты. Мы это знаем, но не знаем, что именно они будут решать», - отметил Зимовский.
Ранее стало известно, что почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией. Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал действующего президента страны Александра Лукашенко «бестолковым» из-за его антироссийских высказываний.
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