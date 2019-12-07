В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией. Ее сегодня в Сочи обсудят президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Организаторами протеста стали националистические организации, в том числе «Белый легион» и «Белорусская христианская демократия». Митингующие сформировaли живую цепь нa центрaльном Октябрьском проспекте. Еще несколько сотен людей собрaлись нa Октябрьской площaди.

В рукaх aктивисты держaт плaкaты с лозунгaми против интегрaции нa русском и белорусском языкaх. Они требуют сохрaнения незaвисимости и отстaвки Лукaшенко.

Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая проходит в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.

«Акция стихийная, родившаяся в соцсетях. Люди, которые призывали прийти на акцию, оценивают количество участников где-то около 500 человек. Белорусская милиция оценивает их число в половину меньше. Думаю, и те, и те правы. Из этих 500 участников человек 200 – это переодетые сотрудники белорусских спецслужб, которые наблюдают за акцией. Люди, взявшись за руки, выстроились в цепь примерно около километра в длину и стоят на обочине, движению транспорта не мешают. Лозунги – традиционно русофобские, обычные: «Не брат ты мне», «Требуем разъединенеия», «Русские, убирайтесь домой». То есть, участники конкретики не знают, а выступают против России как таковой.

Единственный случай столкновения в белорусскими силами правопорядка произошел на ступеньках Дворца Республики при попытке митингующих подойти к входу. Их оттеснила милиция. Сотрудники были в штатском, поэтому на фотолентах не понятно, кто – митингующий, кто – защитник охраны и порядка. Это новая тенденция в Белоруссии. При проведении таких акций не ставят ОМОН в бронежилетах, водометы не выкатывают. Получается, что какие-то гражданские между собой дерутся», - сообщил подробности собеседник НСН.