Политолог: Белорусской оппозиции не под силу организовать даже пьянку на заводе
Бывший член парламента Белоруссии в эфире НСН заявил, что любое выступление Лукашенко носит исторический характер.
Белорусские активисты начали подготовку к «историческому заявлению» президента Александра Лукашенко, которое он обещал сделать в преддверии встречи с Владимиром Путиным. С «сенсацией» лидер Белоруссии намерен выступить 5 декабря перед депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов. СМИ сообщают, что оппозиционно настроенные граждане Республики готовят Майдан.
Бывший член белорусского сената, политолог и эксперт Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что каждое выступление Лукашенко представляется им самим, как исторически значимое.
«В Белоруссии почти каждое публичное заявление Лукашенко называется историческим, да он и сам так говорит. Никто там особо не удивляется, когда рутинные посиделки президента с чиновниками руководитель республики начинает словами: «Мужики, я сейчас с вами провожу историческое совещание». Так что сейчас местные наблюдатели гадают, станет ли выступление главы государства просто банальным историческим, или уже получит статус судьбоносного. Но не ищите здесь никакой конспирологии, скорее, это вопрос терпения, если идея приобрела интеграционный оттенок, молчать о ней в Минске будут очень недолго, потому что очень там плохо с деньгами», - обозначил иерархию высказываний белорусского лидера Зимовский.
Он также заявил, что оппозиционные силы Республики не способны организовать Майдан даже при большом желании.
«Этого ожидать не стоит. Белорусская оппозиция уже много лет находится в таком состоянии, что они даже пьянку на ликероводочном заводе не смогут организовать. При всем желании не хватит у них организационных ресурсов и способностей. И нет команды с Запада, без этого они не дёрнутся», - саркастически заметил собеседник НСН.
Он отметил, что «определенное брожение умов» в Республике сейчас связано с предстоящей встречей двух президентов, где будут рассмотрены дорожные карты по интеграции. Также оказало влияние крайне неудачное выступление белорусского посла в Москве про единый парламент и правительство в целом. Однако, в самом Минске не наблюдается никакой подготовки к какому-либо противостоянию.
«Во всяком случае, каких-то превентивных усилий в Белоруссии не предпринимается, нет видимых признаков того, что мобилизуются силы безопасности. В столице обстановка достаточно спокойная, патроны не выдают и офицеры сил безопасности не переведены на казарменный режим. Идут дискуссии в социальных сетях, это прежде всего сеют панику оппозиционные блогеры-активисты русофобского извода, пропольские националисты «сьвядомые», по определению Лукашенко. Они публикуют малограмотные завуалированные послания, клонящиеся к спасению Родины. Прямых призывов «валить кровавый режим» никто и близко не транслирует, потому что сразу можно попасть на уголовное дело за призыв несанкционированно выйти на улицы, свергать или чем-то размахивать. Пока все на уровне словесного давления. И потом, надо всегда принимать во внимание, что в Белоруссии в этой среде полно провокаторов, гапоновщина там издавна цветёт махровая. Поэтому не следует исключать, что вся эта онлайн-возня инспирирована белорусскими властями, чтобы представить Лукашенку единственным барьером перед вакханалией белорусского местечкового национализма и русофобии накануне встречи с Путиным, материал для телекартинки», - резюмировал эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.
При этом, он отметил, что «если Лукашенко действительно намерен довольно далеко продвинуться по линии интеграции с Российской Федерацией и принял решение 8 декабря этот процесс формализовать юридически, то в случае несанкционированного появления каких-то агрессивных и воинствующих активистов-оппозиционеров на площадях Минска и окрестностей, их будут бить, может быть даже ногами».
Напомним, ранее президенты России и Белоруссии договорились встретиться до нового года. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы Союзного государства увиделись накануне в Бишкеке на полях саммита ОДКБ. 8 декабря исполняется 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве. И сейчас стороны прорабатывают дорожные карты по ключевым вопросам партнерства.
В преддверии торжеств и деловых встреч Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО обнародовал данные опроса об отношениях России и Белоруссии. Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил, что высокий процент респондентов, которые выступили за "союзнические" и "партнерские" отношения с Россией - это вполне ожидаемые результаты, но нужно четко понимать, что Минск хочет равноправных отношений с Москвой.
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