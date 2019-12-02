Политолог: Белорусской оппозиции не под силу организовать даже пьянку на заводе

Белорусские активисты начали подготовку к «историческому заявлению» президента Александра Лукашенко, которое он обещал сделать в преддверии встречи с Владимиром Путиным. С «сенсацией» лидер Белоруссии намерен выступить 5 декабря перед депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов. СМИ сообщают, что оппозиционно настроенные граждане Республики готовят Майдан.

Бывший член белорусского сената, политолог и эксперт Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что каждое выступление Лукашенко представляется им самим, как исторически значимое.

«В Белоруссии почти каждое публичное заявление Лукашенко называется историческим, да он и сам так говорит. Никто там особо не удивляется, когда рутинные посиделки президента с чиновниками руководитель республики начинает словами: «Мужики, я сейчас с вами провожу историческое совещание». Так что сейчас местные наблюдатели гадают, станет ли выступление главы государства просто банальным историческим, или уже получит статус судьбоносного. Но не ищите здесь никакой конспирологии, скорее, это вопрос терпения, если идея приобрела интеграционный оттенок, молчать о ней в Минске будут очень недолго, потому что очень там плохо с деньгами», - обозначил иерархию высказываний белорусского лидера Зимовский.

Он также заявил, что оппозиционные силы Республики не способны организовать Майдан даже при большом желании.

«Этого ожидать не стоит. Белорусская оппозиция уже много лет находится в таком состоянии, что они даже пьянку на ликероводочном заводе не смогут организовать. При всем желании не хватит у них организационных ресурсов и способностей. И нет команды с Запада, без этого они не дёрнутся», - саркастически заметил собеседник НСН.

