Политолог предрек превращение санкций Евросоюза в репрессии

По его словам, сейчас антироссийские санкции идут по принципу уточнения, хотя ранее принимались широким фронтом. Марков отметил, что Запад может корректировать санкции, если они по какой-то причине не работают.

Политолог подчеркнул, что сейчас западные страны следят за тем, какие товары поступают в Россию, и могут запретить продавать их российским импортерам.

Марков добавил, что из-за создания Россией параллельной инфраструктуры глобальной торговли Запад может обратить рестрикции против новых потенциальных объектов.

Ранее экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши заявил, что санкции поделили мир на два блока, на страны, которые поддержали ограничения против России, и их противников. Среди противников санкций оказалось большинство стран, подчеркнул эксперт.

