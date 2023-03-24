Политолог предрек превращение санкций Евросоюза в репрессии

Западные антироссийские рестрикции пока не закончились, остается множество сфер, которые могут быть подвергнуты ограничениям. Кроме того, со временем санкции, направленные против российских граждан, могут становиться все более похожими на репрессии. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с порталом Lenta.ru.

Еврокомиссия намерена бороться с обходом антироссийских санкций

По его словам, сейчас антироссийские санкции идут по принципу уточнения, хотя ранее принимались широким фронтом. Марков отметил, что Запад может корректировать санкции, если они по какой-то причине не работают.

Политолог подчеркнул, что сейчас западные страны следят за тем, какие товары поступают в Россию, и могут запретить продавать их российским импортерам.

Марков добавил, что из-за создания Россией параллельной инфраструктуры глобальной торговли Запад может обратить рестрикции против новых потенциальных объектов.

Ранее экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши заявил, что санкции поделили мир на два блока, на страны, которые поддержали ограничения против России, и их противников. Среди противников санкций оказалось большинство стран, подчеркнул эксперт.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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