СМИ: Большинство стран выступили против санкций ради сотрудничества с РФ
Санкции поделили мир на два блока, на страны, которые поддержали ограничения против России, и их противников. Среди противников санкций оказалось большинство стран. Об этом заявил экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье в Forbes.
По его словам, для Бразилии, Индии, Китая, ЮАР важно обезопасить себя от гегемонии Запада. Экономист отметил, что на этом фоне стали появляться новые финансовые блоки в торговле, инвестициях.
Запад заявлял, что целью санкций не являлся российский народ, но именно так оно и было. Об этом ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.
При этом в Европейском Союзе началось обсуждение нового пакета санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В Брюсселе надеются и дальше продолжать оказывать давление на Москву путем введения новых ограничительных мер, но пока конкретных предложений у ЕС нет.
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