СМИ: Большинство стран выступили против санкций ради сотрудничества с РФ

Санкции поделили мир на два блока, на страны, которые поддержали ограничения против России, и их противников. Среди противников санкций оказалось большинство стран. Об этом заявил экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье в Forbes.

По его словам, для Бразилии, Индии, Китая, ЮАР важно обезопасить себя от гегемонии Запада. Экономист отметил, что на этом фоне стали появляться новые финансовые блоки в торговле, инвестициях.