Еврокомиссия намерена бороться с обходом антироссийских санкций
24 марта 202304:33
Одиннадцатый пакет санкций против Москвы будет включать меры против обхода действующих антироссийских санкций, сообщила по итогам первого дня саммита Европейского союза в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, набора принятых мер недостаточно.
Напомним, на саммите Евросоюза выступил президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что его речь была эмоциональной. Он требовал немедленных поставок оружия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru