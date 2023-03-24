Еврокомиссия намерена бороться с обходом антироссийских санкций

Одиннадцатый пакет санкций против Москвы будет включать меры против обхода действующих антироссийских санкций, сообщила по итогам первого дня саммита Европейского союза в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, набора принятых мер недостаточно.

Напомним, на саммите Евросоюза выступил президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что его речь была эмоциональной. Он требовал немедленных поставок оружия.

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ФОТО: РИА Новости
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