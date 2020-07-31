«МИД России выяснял реальную позицию руководства Белоруссии. Было неясно, кто арестовал этих людей. Делалось ли это с согласия президента Александра Лукашенко, или же его, таким образом, хотели подставить, ведь это то действие, которое наносит большой политический ущерб Лукашенко. Ранее все договоренности между Путиным и Лукашенко были достигнуты, поэтому для российских государственных лиц инцидент был крайне неожиданным, неясно, с чем случившееся связано, поэтому и выясняли», – пояснил он.

Тем не менее, как считает политолог, Москва не перестанет поддерживать Лукашенко.

«Москва не перестанет поддерживать Александра Лукашенко. Пока не похоже, что отношения между странами могут измениться, это так не выглядит. К тому же, нет другого пророссийского кандидата в президенты Белоруссии, которого, как альтернативу, можно было бы так же поддержать, как и Лукашенко. Другой кандидатуры нет, потому что политика российского руководства все время заключалась в том, чтобы максимально признавать легитимность существующих режимов, а не готовить альтернативу... С моей точки зрения, это ошибка, которая привела к потере Украины и может привести к потере Белоруссии тоже. Но такова многолетняя политика российского руководства к этим странам. Такую позицию давно пора менять», – поделился эксперт мнением с НСН.

Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в интервью НСН заявил, что задержание россиян в Минске является сознательной провокацией Лукашенко, чтобы привлечь на свою сторону белорусских националистов.

