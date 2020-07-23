Политолог: изгнание западных СМИ Лукашенко не поможет
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, готов ли президент Белоруссии Александр Лукашенко к жестким действиям против независимых СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство и МИД страны не ждать его команды и выдворять из страны СМИ, которые, по его мнению, распространяют деструктивную информацию, «зовут людей на майданы». В их числе он назвал Би-Би-Си, «Свободу», «Свободную Европу» и «стримы».
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, готов ли Лукашенко к жестким действиям против независимых СМИ.
«Это вписывается в логику последних событий в Беларуси. Лукашенко недоволен, как отдельные медиа освещают его деятельность. Что касается западных медиа, думаю, в каком-то виде поручение будет исполнено. Возможно, кто-то из журналистов пострадает, кого-то выгонят. Конечно, это будет очередной скандал. Но этим он ничего не добьется, потому что есть новые источники получения информации», - отметил Болкунец.
Он указал, что многие издания в России не имеют корреспондентов в Белоруссии, но получают объективную, достоверную и оперативную информацию.
«Нужно менять правила игры. Но в современной команде Лукашенко таких специалистов нет, которые владеют технологиями, которые могут что-то изменить. Поэтому разбор полетов продолжится после выборов. В существующих условиях нет сомнений, что Лукашенко одержит «пиррову победу». Он потеряет легитимность в глазах общества, и первые, кто попадет под раздачу, будут те из окружения, которые отвечают за СМИ», - считает политолог.
Ранее Болкунец в эфире НСН рассказал о текущем рейтинге поддержки населения Александра Лукашенко.
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