«Маршируют и голосуют». Кортнев об объединении Парада Победы и голосования по Конституции

Алексей Кортнев: «Два потрясающих события в один день. Единственное, что меня смущает, как смогут проголосовать все те тысячи военных, которые будут принимать участие в параде. Они заняты в нем весь день. У меня есть такое предложение: прямо на выходе с Красной Площади на Васильевском спуске развернуть мобильные пункты для голосования. Представьте, как это будет красиво, когда солдаты строем, крича «ура», проходят сквозь Красную Площадь и также строем голосуют на поправки в Конституцию. И люди на танках, и люди на БМП маршируют и голосуют, маршируют и голосуют. Это будет величественное зрелище», — предположил в эфире НСН Алексей Кортнев.

