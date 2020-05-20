«Маршируют и голосуют». Кортнев об объединении Парада Победы и голосования по Конституции
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
РБК: Голосование по поправкам в Конституцию и Парад Победы пройдут в один день
Голосование по поправкам в Конституцию и военный парад по случаю 75-й годовщины Победы — могут пройти в один день, 24 июня. Об этом сообщает РБК. Если голосование планируется на эту дату, то указ президента должен выйти на этой неделе.
Алексей Кортнев: «Два потрясающих события в один день. Единственное, что меня смущает, как смогут проголосовать все те тысячи военных, которые будут принимать участие в параде. Они заняты в нем весь день. У меня есть такое предложение: прямо на выходе с Красной Площади на Васильевском спуске развернуть мобильные пункты для голосования. Представьте, как это будет красиво, когда солдаты строем, крича «ура», проходят сквозь Красную Площадь и также строем голосуют на поправки в Конституцию. И люди на танках, и люди на БМП маршируют и голосуют, маршируют и голосуют. Это будет величественное зрелище», — предположил в эфире НСН Алексей Кортнев.
Часть российских вузов перешла на ежемесячную оплату обучения
Многие российские вузы из-за экономической ситуации в стране разрешили студентам вносить плату за обучения помесячно, а не один раз в семестр. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования страны Андрей Омельчук.
Алексей Кортнев: «То есть вы понимаете, да, что сделали эти люди из-за экономической ситуации в стране? Они не снизили плату за обучение, не отменили ее, или не дали отсрочку. Они просто сказали, что теперь будут отрезать хвост кусочками, а не целиком, как раньше», — сказал музыкант в интервью НСН.
В Москве перенастроили светофоры
В Москве перенастроили светофоры так, чтобы зеленый свет для пешеходов горел как можно дольше. Таким образом, люди не будут скапливаться на переходах и заражать друг друга вирусом, считаю представители Госавтоинспекции.
Алексей Кортнев: «Зато на этих светофорах будут скапливаться автомобили в огромном количестве. Да, конечно, автомобилисты не начихают друг на друга, но я боюсь, что они вылезут из машин и просто поколотят пешеходов. Так что, дорогие друзья, как бы это не принесло вред вместо пользы», — прокомментировал он в разговоре с НСН.
Медсестру в Туле наказали за прозрачный защитный костюм
Женщина пришла к пациентам инфекционного госпиталя, надев пластиковый костюм, через который было видно нижнее белье. Сама медсестра объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко, и она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.
Алексей Кортнев: «Тут надо понять, какими формами обладает эта замечательная медсестра. Если она «так себе», то тогда понятно, что наказали по делу. А если она стройняшка, то тогда остается надеяться только на то, что наказали ее ласково, отшлепав, например», — подытоживал в беседе с НСН Алексей Кортнев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
- Российская нефть в Европе поднялась до $34 за баррель
- «Северный поток» освобождён в Германии от газовой директивы
- Турция пока отказалась принимать российских туристов
- Ассоциация ненцев выступила против слияния с Архангельской областью
- Газ в Европе стал дешевле, чем в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru