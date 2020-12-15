«Коэффициент бесполезности»: Политологи оценили шансы депутатов Госдумы на переизбрание

Как минимум наполовину может обновиться состав Госдумы после выборов в 2021 году. К такому выводу пришли составители рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». По их данным, треть депутатов имеет минимальные шансы на переизбрание в будущий созыв, половина находится в зоне риска.

Высокую вероятность переизбраться имеет лишь 61 действующий депутат, самый высокий показатель у лидера думских единороссов Сергея Неверова - 9,52 из 10. Высокий коэффициент переизбираемости имеют спикер Госдумы Вячеслав Володин (9,5), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,1), глава КПРФ Геннадий Зюганов (9), руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов (8,21), подсчитали политологи.

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН отметил, что коэффициент полезного действия (КПД) депутатов совсем не обязательно говорит об их шансах на переизбрание.

«У нас половина Думы избирается по спискам. То есть человек может вообще не ходить на заседания, прогуливать, не внести ни одного законопроекта, но при этом пройти в новый состав, потому что будет в списке на проходном месте. Никто не может ему это запретить, никто не может запретить партии поставить его на место, которое она считает необходимым. Люди у нас не особо следят за составами списков. Смотрят, кто во главе списка, редко - первую тройку. То есть депутат может быть абсолютно бесполезен, но при этом приемлем для партии. Или это может быть одномандатник, который тоже ничего особо не делает, но в своем округе знает каждую активную бабушку, в хороших отношениях с администрацией, перерезает каждую ленточку в отремонтированных школах, новых поликлиниках. И он тоже проходит, никто на его КПД смотреть не будет», - сказал Макаркин.