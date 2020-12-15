«Коэффициент бесполезности»: Политологи оценили шансы депутатов Госдумы на переизбрание
Алексей Макаркин и Евгений Минченко в эфире НСН рассказали о том, как изменится состав Госдумы в 2021 году.
Как минимум наполовину может обновиться состав Госдумы после выборов в 2021 году. К такому выводу пришли составители рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». По их данным, треть депутатов имеет минимальные шансы на переизбрание в будущий созыв, половина находится в зоне риска.
Высокую вероятность переизбраться имеет лишь 61 действующий депутат, самый высокий показатель у лидера думских единороссов Сергея Неверова - 9,52 из 10. Высокий коэффициент переизбираемости имеют спикер Госдумы Вячеслав Володин (9,5), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,1), глава КПРФ Геннадий Зюганов (9), руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов (8,21), подсчитали политологи.
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН отметил, что коэффициент полезного действия (КПД) депутатов совсем не обязательно говорит об их шансах на переизбрание.
«У нас половина Думы избирается по спискам. То есть человек может вообще не ходить на заседания, прогуливать, не внести ни одного законопроекта, но при этом пройти в новый состав, потому что будет в списке на проходном месте. Никто не может ему это запретить, никто не может запретить партии поставить его на место, которое она считает необходимым. Люди у нас не особо следят за составами списков. Смотрят, кто во главе списка, редко - первую тройку. То есть депутат может быть абсолютно бесполезен, но при этом приемлем для партии. Или это может быть одномандатник, который тоже ничего особо не делает, но в своем округе знает каждую активную бабушку, в хороших отношениях с администрацией, перерезает каждую ленточку в отремонтированных школах, новых поликлиниках. И он тоже проходит, никто на его КПД смотреть не будет», - сказал Макаркин.
По его мнению, «Единая Россия» может обновиться за счет того, что люди будут передвигаться в исполнительную власть.
«По другим партиям такие случаи бывают реже. Для представителей "Единой России", если они перестают быть депутатами, это не означает, что их карьера рухнула. Часть единороссов может уйти в связи с плохими рейтингами. После того, как в 2018 году несколько губернаторов проиграли выборы, к рейтингам стали относиться более серьезно. У других партий упор на списочников. Но списки будут меняться. У КПРФ, например, кто-то может выпасть по возрасту. У них довольно возрастной список. В ЛДПР ключевой фактор - это отношения с Жириновским. Это персоналистская партия, которую вытягивает один человек своей энергетикой. А "Справедливая Россия" сейчас в полупроходной зоне. Многое зависит от того, какую кампанию она проведет. Сменяемость в оппозиции будет не очень большой. Интрига - придет ли какая-то новая партия», - добавил политолог.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в свою очередь указал, что по партийным спискам могут пройти от трех до шести партий.
«Понятно, что проходят "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Под вопросом "Справедливая Россия". Из новых проектов есть шансы у "Новых людей" и Партии пенсионеров. В округах "Единой России" придется гораздо сложнее, поэтому они меняют состав кандидатов. Она сегодня максимально перезагружает кадровый состав. СР сейчас рассматривает вариант коалиции с другими партиями. Но тогда надо будет отдавать места в списках», - отметил собеседник НСН.
Ранее Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, что у «Единой России» есть хорошие шансы получить большинство в новом составе Госдумы.
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