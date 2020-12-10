СМИ: Кремль готовится к потере «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме

В Кремле готовы к сценарию, при котором «Единая Россия» после выборов 2021 года не получит конституционного большинства (300 из 450 мандатов) в Госдуме. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Один из источников газеты сообщил, что глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев на лекции для победителей конкурса «Лидеры России. Политика» прогнозировал получение «Единой Россией» только 250 мандатов. Для получения конституционного большинства депутатам придется создавать коалиции с другими партиями.

В администрации президента сообщили, что рассчитывают на ЕР, но готовятся к альтернативному развитию событий. В качестве основной партии для создания коалиции рассматривают «Справедливую Россию».