СМИ: Кремль готовится к потере «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме
В Кремле готовы к сценарию, при котором «Единая Россия» после выборов 2021 года не получит конституционного большинства (300 из 450 мандатов) в Госдуме. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Один из источников газеты сообщил, что глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев на лекции для победителей конкурса «Лидеры России. Политика» прогнозировал получение «Единой Россией» только 250 мандатов. Для получения конституционного большинства депутатам придется создавать коалиции с другими партиями.
В администрации президента сообщили, что рассчитывают на ЕР, но готовятся к альтернативному развитию событий. В качестве основной партии для создания коалиции рассматривают «Справедливую Россию».
Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов утверждает, что партия ожидает получения конституционного большинства. Он напомнил о сомнениях в результатах ЕР в 2020 году, когда ее рейтинг в преддверии выборов указывал на недостаточное количество мандатов в Госдуме. В итоге партия забрала себе 341 из 450 мандатов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Бывшая топ-менеджер «Ростеха» проведет домашний арест на Рублевке
- Рогозин заподозрил у директора нацразведки США «нервный космический срыв»
- Facebook прокомментировала антимонопольные иски властей США
- СМИ: Путин определил главную тему 2021 года
- СМИ: Кремль готовится к потере «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru