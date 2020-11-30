Миронов опроверг слияние «Справедливой России» с малыми партиями

«Справедливая Россия» сможет успешно пройти в Госдуму не прибегая к альянсу с малыми партиями. Об этом НСН сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Комментируя слухи о якобы объединении «СР» с другими партиями, политик отметил, что СМИ «устроили переполох» на ровном месте и «ткнули пальцем в небо».

«Убежден, что мы не только успешно пройдем в Госдуму, но и значительно увеличим нашу парламентскую фракцию. Без всякой «посторонней помощи», - добавил Миронов

Лидер «СР» призвал своих коллег из малых левых партий отбросить личные амбиции и не растаскивать голоса избирателей в угоду «Единой России». «Им нужно объединяться с нашей партией, убедительно доказавшей за почти полтора десятилетия парламентской деятельности, что только мы являемся силой, способной отстаивать движение России к социальной справедливости», - подчеркнул он.

Также Миронов отметил, что не может назвать дату будущего съезда партии, так как это зависит, в первую очередь от эпидемиологической обстановки. Политик не исключил, что будет два мероприятия: предвыборную программу «Справедливая Россия» обсудит в конце зимы - начале весны, а выдвижение кандидатов пройдет в обозначенные законодательством сроки, то есть не ранее начала июня 2021 года.

