Миронов опроверг слияние «Справедливой России» с малыми партиями
«Справедливая Россия» сможет успешно пройти в Госдуму не прибегая к альянсу с малыми партиями. Об этом НСН сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Комментируя слухи о якобы объединении «СР» с другими партиями, политик отметил, что СМИ «устроили переполох» на ровном месте и «ткнули пальцем в небо».
«Убежден, что мы не только успешно пройдем в Госдуму, но и значительно увеличим нашу парламентскую фракцию. Без всякой «посторонней помощи», - добавил Миронов
Лидер «СР» призвал своих коллег из малых левых партий отбросить личные амбиции и не растаскивать голоса избирателей в угоду «Единой России». «Им нужно объединяться с нашей партией, убедительно доказавшей за почти полтора десятилетия парламентской деятельности, что только мы являемся силой, способной отстаивать движение России к социальной справедливости», - подчеркнул он.
Также Миронов отметил, что не может назвать дату будущего съезда партии, так как это зависит, в первую очередь от эпидемиологической обстановки. Политик не исключил, что будет два мероприятия: предвыборную программу «Справедливая Россия» обсудит в конце зимы - начале весны, а выдвижение кандидатов пройдет в обозначенные законодательством сроки, то есть не ранее начала июня 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения
- Moderna заявила об эффективности вакцины от коронавируса на 94 процента
- Голикова сообщила о сокращении в России числа детей-сирот
- В Госдуму внесен законопроект о снижении стоимости обучения в вузах из-за дистанционки
- ЕС готов принять аналог «акта Магнитского»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru