Эксперт: белорусский оппозиционер Цепкало может создать фронт против Лукашенко
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН оценил политические перспективы созданного оппозиционером Валерием Цепкало «Фронта национального спасения».
Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало имеет шансы создать широкий фронт против Лукашенко, рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН.
Белорусский политик Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом на выборах президента страны, объявил о создании «Фронта национального спасения». Как сообщает РБК, новая организация призвана защищать «демократический выбор белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей», мобилизовать белорусский народ «для борьбы против нарушения Конституции» и бороться «за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии».
«Валерий Цепкало давно в белорусской политической системе. Работал консультантом Шушкевича и был одним из первых, кто пришел в штаб Александра Лукашенко в 1994 году. В конце 1990-х – начале 2000-х работал послом в США, потом помощником Александра Лукашенко. Он создавал IT-парк, который сегодня является визитной карточкой Белоруссии. Поэтому Валерий Цепкало олицетворяет часть политической элиты. Он мог бы стать достойным сменщиком Лукашенко, если бы ему такую возможность предоставили. Но Лукашенко сделал все возможное, чтобы Цепкало и его жена покинули Беларусь», - отметил Болкунец.
По словам политолога, Лукашенко боится оппонентов внутри страны, поэтому Цепкало создал свой Фронт за рубежом.
«В Беларуси он оказался бы в тюрьме, как десятки других политзаключенных. Только за рубежом это можно делать. Это говорит, что он продолжит политическую борьбу. Полагаю, что ему большую поддержку окажет белорусская диаспора, которая проживает во многих странах мира. Во время нынешних протестов она впервые сильно консолидировалась. Поэтому Цепкало и те, кто к нему примкнет, могут создать широкий фронт сопротивления диктатуре Лукашенко. Для всех и внутри Беларуси, и за рубежом совершенно очевидно, что Лукашенко - фигура уходящая», – заключил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, готов ли Лукашенко к жестким действиям против независимых СМИ.
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