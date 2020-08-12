Эксперт: белорусский оппозиционер Цепкало может создать фронт против Лукашенко

Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало имеет шансы создать широкий фронт против Лукашенко, рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН.

Белорусский политик Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом на выборах президента страны, объявил о создании «Фронта национального спасения». Как сообщает РБК, новая организация призвана защищать «демократический выбор белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей», мобилизовать белорусский народ «для борьбы против нарушения Конституции» и бороться «за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии».

«Валерий Цепкало давно в белорусской политической системе. Работал консультантом Шушкевича и был одним из первых, кто пришел в штаб Александра Лукашенко в 1994 году. В конце 1990-х – начале 2000-х работал послом в США, потом помощником Александра Лукашенко. Он создавал IT-парк, который сегодня является визитной карточкой Белоруссии. Поэтому Валерий Цепкало олицетворяет часть политической элиты. Он мог бы стать достойным сменщиком Лукашенко, если бы ему такую возможность предоставили. Но Лукашенко сделал все возможное, чтобы Цепкало и его жена покинули Беларусь», - отметил Болкунец.

По словам политолога, Лукашенко боится оппонентов внутри страны, поэтому Цепкало создал свой Фронт за рубежом.