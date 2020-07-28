Задержанные в Минске журналисты отпущены после проверки документов

Все журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены из милиции. Об этом заявила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич. При этом, она подчеркнула, что официально представители СМИ не задерживались, а были доставлены в РУВД Заводского района Минска для уточнения личности, отмечает ТАСС.

Напомним, ранее во вторник, 28 июля, стало известно, что фотокорреспондент ТАСС в Белоруссии Наталия Федосенко была задержана сотрудниками милиции у здания Комитета госбезопасности. Туда представители предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико собирались передать ходатайство об изменении политику меры пресечения. Представитель СМИ отметила, что вместе с ней были задержаны журналисты агентства Reuters, телеканала «Белсат» и портала tut.by – всех их доставили в Заводской РУВД Минска.

Федосенко уточнила, что всех их собрали в одной комнате, переписали паспортные данные и данные журналистских удостоверений и после этого отпустили, отмечает RT.

Лукашенко пригрозил выдворить зовущие на «майданы» иностранные СМИ

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко призвал правительство и МИД страны не ждать его команды и выдворять из страны СМИ, которые, по его мнению, распространяют деструктивную информацию, «зовут людей на майданы». В их числе он назвал Би-Би-Си, «Свободу», «Свободную Европу» и «стримы».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, готов ли Лукашенко к жестким действиям против независимых СМИ.

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Фото: twitter.com/baltozarrrr
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