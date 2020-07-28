Задержанные в Минске журналисты отпущены после проверки документов

Все журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены из милиции. Об этом заявила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич. При этом, она подчеркнула, что официально представители СМИ не задерживались, а были доставлены в РУВД Заводского района Минска для уточнения личности, отмечает ТАСС.

Напомним, ранее во вторник, 28 июля, стало известно, что фотокорреспондент ТАСС в Белоруссии Наталия Федосенко была задержана сотрудниками милиции у здания Комитета госбезопасности. Туда представители предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико собирались передать ходатайство об изменении политику меры пресечения. Представитель СМИ отметила, что вместе с ней были задержаны журналисты агентства Reuters, телеканала «Белсат» и портала tut.by – всех их доставили в Заводской РУВД Минска.

Федосенко уточнила, что всех их собрали в одной комнате, переписали паспортные данные и данные журналистских удостоверений и после этого отпустили, отмечает RT.