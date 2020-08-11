Цепкало призвала страны признать Тихановскую президентом Белоруссии

Член избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Вероника Цепкало призвала страны мира признать Тихановскую законно избранным президентом и остановить беспредел в республике. Об этом сообщает Интерфакс.

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Цепкало опубликовала соответствующее видеообращение с призывом о помощи других государств. Она попросила также содействия в освобождении политических заключенных и проведении "свободных демократических выборов".

Цепкало является женой незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало.

В Белоруссии продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%.


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Фото: instagram.com/stranadlyazhizni
ТЕГИ:Белоруссия
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