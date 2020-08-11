Цепкало призвала страны признать Тихановскую президентом Белоруссии

Цепкало опубликовала соответствующее видеообращение с призывом о помощи других государств. Она попросила также содействия в освобождении политических заключенных и проведении "свободных демократических выборов".

Цепкало является женой незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало.

В Белоруссии продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%.





