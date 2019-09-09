«Торжество управляемых выборов». Разбор итогов Единого дня голосования
Руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН, почему прошедшие в России выборы обошлись без сенсаций и чего ждать дальше.
В России подводят итоги Единого дня голосования, который прошел накануне, 8 сентября. Выборы прошли во всех 85 регионах страны. По имеющимся итогам подсчетов голосов, можно смело говорить о победе «Единой России». Так уже сделал вице-спикер Совета Федерации и глава генсовета ЕР Андрей Турчак, который заявил, что прогнозы «горе-социологов и политологов» не оправдались и «Единая Россия» «жахнула всех» на прошедших выборах. По его словам, «Единая Россия» получает большинство во всех законодательных собраниях, кроме Хабаровского края, где победу одержала ЛДПР.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв признался в эфире НСН, что итоги голосования россиян 8 сентября его совершенно не удивили.
«Торжество управляемых выборов. Главное — правильный подбор конкурентов. Когда основные критики партии в том или ином регионе курят трубку мира, то и результат получается такой, какой устраивает власть, при этом я думаю, что курильщики тоже получают свои бонусы. Собственно то, что в Хабаровске ЛДПР может выиграть у “Единой России” было ожидаемо. Было два региона, где можно было ожидать успех коммунистов, но он не состоялся, это Республика Алтай и Республика Марий Эл, где казалось бы, у коммунистов есть шанс. Поэтому у Турчака есть право заявлять, что “Единая Россия” всех “жахнула”», — сказал политолог.
При этом он отметил, что в абсолютных цифрах то, что считается победой в результате последних выборов, раньше считалось бы провалом.
«Я помню те времена, когда результаты “Единой России” ниже 60% считались провалом, сейчас победа —это уже 36-37%, то есть формальное первое место уже хорошо. Хотя есть республики, где “Единая Россия” сохраняет свои позиции, в Татарстане, например, 73%. Впрочем, там очень серьезно отнеслись к поддержке “Единой России”. Там запустили программу “Наш двор” по инициативе ЕР, программу по благоустройству дворов. И собственно говоря, ставка на полезность, ставка на реальные дела в Татарстане сработала», — отметил Константин Калачёв.
Между тем, в 16 российских регионах выбирали глав субъектов. Победу одержали все временно исполняющие обязанности. В Астраханской области – Игорь Бабушкин, в Сахалинской области – Валерий Лимаренко, в Челябинской области – Алексей Текслер, в Забайкальском крае – Александр Осипов, в Оренбургской области – Денис Паслер, в Мурманской области – Андрей Чибис, в Башкирии – Радий Хабиров, в Республике Алтай – Олег Хорохордин, в Калмыкии – Бату Хасиков. Также продлили свои полномочия трое действующих губернаторов: Владимир Владимиров в Ставропольском крае, Андрей Бочаров в Волгоградской области и Олег Кувшинников в Вологодской области.
На громких выборах губернатора Санкт-Петербурга победу одерживает врио главы города Александр Беглов. После подсчета более 90% бюллетеней он набирает 64,56% голосов. Как пояснил НСН Константин Калачёв, у врио глав регионов почти не было шансов на проигрыш.
«По губернаторам тоже все понятно. Трудно было проиграть спойлерам. Хотя и это собственно возможно. Кампания в Петербурге стоит особняком, потому что если электоральные результаты других кандидатов плюс минус можно считать вполне легитимными, то в Петербурге претензий очень много. Хотя и там я говорил, что и с Бортко, и без Бортко (Режиссер, первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко снял свою кандидатуру от партии КПРФ с губернаторских выборов в Санкт-Петербурге 30 августа – прим. НСН) эта инициативная машина сделает все возможное для того, чтобы Беглов получил не ниже 60%», — напомнил политолог.
Тем временем, на выборах в Мосгордуму представители оппозиции получили не менее 20 из 45 мест. После обработки 99,47% протоколов 13 мест получили представители КПРФ, три – кандидаты «Яблока», в том числе Сергей Митрохин. Впервые в Мосгордуме окажутся три депутата от «Справедливой России». В новый состав МГД также попали девять действующих депутатов фракции «Единая Россия», которые шли на выборы как самовыдвиженцы. Общая явка на выборах составила 21,7%. Собеседник НСН объяснил такие результаты неожиданным эффектом низкой явки.
«В Мосгордуме интересный эффект влияния низкой явки на результат. Обычно низкая явка работала на кандидатов от власти, а Москва показала, что низкая явка может работать на оппозицию. Я думаю, что ситуация в Москве тоже вполне объяснима, потому что в последние недели и дни политически активные люди искали своих кандидатов, причем мотивы голосования за кандидатов могли быть самые разные. Здесь я думаю, усилия самих кандидатов, безусловно, сыграли ключевую роль. Но, несмотря на состав Мосгордумы, думаю, правительство Москвы найдет подход к избранным кандидатам, тем более, что часть из них имеет опыт сотрудничества с мэрией, и будут наверняка согласовывать с ней свои действия», — сказал эксперт.
К слову, мэр столицы Сергей Собянин уже выразил надежду на конструктивную работу со всеми избранными депутатами. Он также назвал новый состав Мосгордумы «политически разнообразным», а выборы — «самыми эмоциональными за всю последнюю историю».
В свою очередь, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что средняя явка на выборах в органы власти в Единый день голосования в регионах составила 33,75%, отметив, что это на 1,5% выше, чем в прошлом году. Радоваться особо нечему, заметил собеседник НСН.
«Памфилова вчера сказала, что явка чуть выше, чем она была в прошлый ЕДГ, но я бы сказал, что все-таки проблема явки есть. Абстенционизм в нашей стране, слово мало знакомое, но зато само понятие, отказ от участия в выборах, популярное. И в принципе, конечно, есть серьезные вопросы к тому, что нужно сделать для того, чтобы поднять доверие к институту выборов, если вообще это кому-то нужно», — сказал Константин Калачёв.
Также, считает политолог, остается открытым вопрос по поводу выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года.
«Остается вопрос по поводу того, как будут проходить выборы в следующую Государственную думу, потому что как показали эти выборы, в среднем по стране “Единая Россия”, конечно, может на выборах в Госдуму получить до 50%, но ситуация же в стране меняется не в лучшую сторону. То есть тот результат, который сейчас, я думаю, это еще не самый низкий уровень падения рейтинга партии. Так что вопросы по-прежнему остаются», — заключил собеседник НСН.
Ранее в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев призвал победителей прошедших по стране выборов не расслабляться.
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