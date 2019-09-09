«Торжество управляемых выборов». Разбор итогов Единого дня голосования

При этом он отметил, что в абсолютных цифрах то, что считается победой в результате последних выборов, раньше считалось бы провалом.

«Я помню те времена, когда результаты “Единой России” ниже 60% считались провалом, сейчас победа —это уже 36-37%, то есть формальное первое место уже хорошо. Хотя есть республики, где “Единая Россия” сохраняет свои позиции, в Татарстане, например, 73%. Впрочем, там очень серьезно отнеслись к поддержке “Единой России”. Там запустили программу “Наш двор” по инициативе ЕР, программу по благоустройству дворов. И собственно говоря, ставка на полезность, ставка на реальные дела в Татарстане сработала», — отметил Константин Калачёв.

Между тем, в 16 российских регионах выбирали глав субъектов. Победу одержали все временно исполняющие обязанности. В Астраханской области – Игорь Бабушкин, в Сахалинской области – Валерий Лимаренко, в Челябинской области – Алексей Текслер, в Забайкальском крае – Александр Осипов, в Оренбургской области – Денис Паслер, в Мурманской области – Андрей Чибис, в Башкирии – Радий Хабиров, в Республике Алтай – Олег Хорохордин, в Калмыкии – Бату Хасиков. Также продлили свои полномочия трое действующих губернаторов: Владимир Владимиров в Ставропольском крае, Андрей Бочаров в Волгоградской области и Олег Кувшинников в Вологодской области.

На громких выборах губернатора Санкт-Петербурга победу одерживает врио главы города Александр Беглов. После подсчета более 90% бюллетеней он набирает 64,56% голосов. Как пояснил НСН Константин Калачёв, у врио глав регионов почти не было шансов на проигрыш.

«По губернаторам тоже все понятно. Трудно было проиграть спойлерам. Хотя и это собственно возможно. Кампания в Петербурге стоит особняком, потому что если электоральные результаты других кандидатов плюс минус можно считать вполне легитимными, то в Петербурге претензий очень много. Хотя и там я говорил, что и с Бортко, и без Бортко (Режиссер, первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко снял свою кандидатуру от партии КПРФ с губернаторских выборов в Санкт-Петербурге 30 августа – прим. НСН) эта инициативная машина сделает все возможное для того, чтобы Беглов получил не ниже 60%», — напомнил политолог.

Тем временем, на выборах в Мосгордуму представители оппозиции получили не менее 20 из 45 мест. После обработки 99,47% протоколов 13 мест получили представители КПРФ, три – кандидаты «Яблока», в том числе Сергей Митрохин. Впервые в Мосгордуме окажутся три депутата от «Справедливой России». В новый состав МГД также попали девять действующих депутатов фракции «Единая Россия», которые шли на выборы как самовыдвиженцы. Общая явка на выборах составила 21,7%. Собеседник НСН объяснил такие результаты неожиданным эффектом низкой явки.

«В Мосгордуме интересный эффект влияния низкой явки на результат. Обычно низкая явка работала на кандидатов от власти, а Москва показала, что низкая явка может работать на оппозицию. Я думаю, что ситуация в Москве тоже вполне объяснима, потому что в последние недели и дни политически активные люди искали своих кандидатов, причем мотивы голосования за кандидатов могли быть самые разные. Здесь я думаю, усилия самих кандидатов, безусловно, сыграли ключевую роль. Но, несмотря на состав Мосгордумы, думаю, правительство Москвы найдет подход к избранным кандидатам, тем более, что часть из них имеет опыт сотрудничества с мэрией, и будут наверняка согласовывать с ней свои действия», — сказал эксперт.

К слову, мэр столицы Сергей Собянин уже выразил надежду на конструктивную работу со всеми избранными депутатами. Он также назвал новый состав Мосгордумы «политически разнообразным», а выборы — «самыми эмоциональными за всю последнюю историю».

В свою очередь, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что средняя явка на выборах в органы власти в Единый день голосования в регионах составила 33,75%, отметив, что это на 1,5% выше, чем в прошлом году. Радоваться особо нечему, заметил собеседник НСН.

«Памфилова вчера сказала, что явка чуть выше, чем она была в прошлый ЕДГ, но я бы сказал, что все-таки проблема явки есть. Абстенционизм в нашей стране, слово мало знакомое, но зато само понятие, отказ от участия в выборах, популярное. И в принципе, конечно, есть серьезные вопросы к тому, что нужно сделать для того, чтобы поднять доверие к институту выборов, если вообще это кому-то нужно», — сказал Константин Калачёв.

Также, считает политолог, остается открытым вопрос по поводу выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года.

«Остается вопрос по поводу того, как будут проходить выборы в следующую Государственную думу, потому что как показали эти выборы, в среднем по стране “Единая Россия”, конечно, может на выборах в Госдуму получить до 50%, но ситуация же в стране меняется не в лучшую сторону. То есть тот результат, который сейчас, я думаю, это еще не самый низкий уровень падения рейтинга партии. Так что вопросы по-прежнему остаются», — заключил собеседник НСН.

Ранее в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев призвал победителей прошедших по стране выборов не расслабляться.

