Телеграм: Выборы прошли, Серебренников вышел, а шпион сбежал
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Выборы без сюрпризов
В Единый день голосования россияне избрали депутатов региональных и муниципальных законодательных собраний, и выбрали шестнадцать губернаторов, которые уже руководили регионом (частично в статусе врио). Реализация модели «Умного голосования», направленная сторонниками оппозиции против кандидатов от «Единой России», привела в Мосгордуму нескольких случайных людей. Вторых туров, о которых писали перед выборами анонимные телеграм-каналы, не случилось. Несмотря на общее мнение, что избрание губернаторов прошло удачно для власти, Роскомнадзор направил претензии к иностранным компаниям Google и Facebook о вмешательстве в российские выборы.
«Кремлевский безБашенник» пишет:
«ЕДГ продемонстрировал устойчивость провластного электората и работоспособность технологий. <...> Это обстоятельство, кстати, отсылает к политическим провалам прошлой осени, которые все-таки были следствием не системного кризиса, а сочетания попустительского отношения с моментом снятия напряжения от пенсионной реформы. Для сравнения, в этом году выплеск пара пришелся на август, и ЕДГ прошел буднично. За импульсом всегда следует коррекция. Из того же, что нового подчеркнули прошедшие выборы, наверное, можно отметить укрепляющийся тренд на так называемых технократов и снижение массовой доли политиков в губернаторском корпусе».
«АДЕКВАТ» оценивает успешность тактики по избранию врио и действующих губернаторов в первом туре:
«Власть с умом подошла к избирательному циклу, отреагировала на общественные запросы в регионах и эти выборы выиграла, а все кремлевские кандидаты на губернаторские посты победили в первом туре. По ходу кампании было вполне понятно, что так и будет. Отсюда, очень странно и неестественно выглядело всяческое педалирование темы вторых туров с подспудной критикой федеральной власти».
«Где же, где же вторые туры, проигрыши кандидатов от власти, катастрофы и разверзнувшиеся хляби небесные? Ау! Не дают ответа сонм анонимных телеграмеров, которые все эти ужасы предрекали, а теперь сидят в луже. А ведь мы говорили, что так все и будет. Пошумят-пошумят, а после забудут про свои несбывшиеся пророчества, а то и вовсе стыдливо их удалят из тележеньки».
Политолог Алексей Мухин предлагает оставить предвыборный драматизм и спокойно оценить новый состав Мосгордумы:
«Итогом ЕДГ-2019 по Москве можно считать формирование вполне себе рабочего представительного органа, который, с одной стороны, не позволит «Единой России» «бронзоветь», а, с другой, будет работать с мэрией преимущественно на конструктивной основе, учитывая те группы москвичей, интересы которых ранее учтены не были».
«ПолитГид» пишет, почему протест в Москве не распространился по регионам:
«Она <оппозиция> просто мало интересуется тем, что происходит в России в целом. Казалось бы, прекрасный момент, несколько непопулярных реформ за год. Но Навального с Гудковым интересовали только незарегистрированные кандидаты. О той же «мусорной реформе» ФБК вспоминал только тогда, когда надо было отработать очередной заказ против Чайки. Как итог — страна живет своей жизнью, оппозиция — своей. Несистемные оппозиционеры вдобавок ко всему еще и перессорились между собой, поэтому говорить о том, что они могли бы стать «протестным примером для регионов» не приходится».
«Выпускайте Кракена» объясняет претензии Роскомнадзора к мировым интернет-компаниям исполнением требования предвыборного законодательства:
«Всё просто: если выборы в США, Британии или Финляндии, Гугл с Фейсбуком спешат и падают отключать всю политрекламу по заказу. Но мы живём в России, где за шатание режима американским компаниям платят. Пока мы не введём ощутимые штрафы, эти мракобесы продолжат игнорить наши Законы».
Бесконечный обмен
Затянувшийся на три недели обмен удерживаемых граждан между Россией и Украиной состоялся. Зеленский встречал заключенных, переданных Россией, в Борисполе с указом о помиловании. Прибывший во Внуково борт доставил как россиян, так и граждан Украины, отбывавших наказания в украинских тюрьмах за активное участие в акциях против антироссийской политики Порошенко. В Telegram обсуждали особенности обмена с разных сторон - семейный прием заключенных Украиной, и более официальный - российский.
Журналист Александр Баунов пишет:
«То, что Россия в принципе начала разговор о выдаче Сенцова и обмене, означает, что после ста дней правления президента Зеленского в России признали, что имеют дело с другой Украиной. <...> Украине же пришлось выдавать в Россию лиц с украинским или двойным гражданством, что и противоречит Конституции (статья 25), и выставляет напоказ отчасти гражданский характер конфликта. По сути, Украина, проводя обмен пленными, в значительной степени меняет одних своих граждан на других. Отчасти этим объясняется и разница в том, как встречали вернувшихся».
«Ещё претензией было то, что Россия не сделала из этого картинку. Сама претензия крайне странная. Ведь ключевое слово «картинка». Зеленский старался ведь не только для имиджа внутри страны, но и для западных партнёров. Нам это было ни к чему. И вообще давайте просто порадуемся за людей, которые смогли сегодня свободно вздохнуть».
«Мейстер» отмечает, что сразу после передачи Владимира Цемаха, который проходил в качестве свидетеля по «делу о сбитом боинге», в Нидерландах его статус изменили на подозреваемого:
«В этом есть своя логика: пока Цемах сидел в украинской тюрьме, где ему грозили 15 лет лишения свободы, нидерландская юстиция надеялась получить от него нужные обвинению показания и потому считала свидетелем. Но раз он на свободе и очевидно никого оговаривать не будет, то в подозреваемые его! Чтоб даже и не вздумал приехать в Нидерланды и рассказать что-нибудь не то. Печально, что до боли знакомые киевские фокусы мы видим в исполнении юстиции Нидерландов. Украинизация Европы идет куда успешнее, чем европеизация Украины. Похоже, лозунг «Україна - це Європа!» сбудется наоборот: «Європа — це Україна»».
Депутат Сергей Шаргунов пишет, что затянувшийся обмен еще не закончен:
«Очень хорошо, что состоялся обмен, за который я всегда выступал. «Все узники свободны!» — несётся отовсюду. Не все. Не думайте, что всех вытащили. И те, кого Россия не забрала, чувствуют себя забытыми. Это не только пленённые в Донбассе. Вот, например, люди из одной только Одессы, выжившие 2 мая на Куликовом Поле. Их потом объявили диверсантами-подпольщиками».
«Холодная Война» отмечает на первый взгляд неочевидные геополитические последствия прошедшего обмена:
«Трамп закрывает и сокращает финансирование программ по противодействию российской угрозе в Европе. В прошедший четверг, в своей авторской программе на канале MSNBC Рэчел Мэддоу выделила эту новость как главную».
Шпионские игры
Телеканал CNN сообщил об эвакуации из России в 2017 году агента ЦРУ. Телекомпания рассказала, что решение об эвакуации было принято после встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, во время которой Трамп мог раскрыть данные шпиона российским дипломатам. Позже стало известно, что перебежчик - бывший сотрудник Администрации Президента РФ Олег Смоленков. Чиновник исчез с семьей во время отдыха в Черногории два года тому назад. В Кремле прокомментировали, что Смоленков давно уволен, не имел контактов с Президентом РФ и не мог обладать ценной информацией. В Telegram нашли резиденцию шпиона в США и спорили о возможности доступа Смоленкова к гостайне.
Канал «Беспощадный пиарщик», сыгравший неожиданную роль в обнаружении места жительства агента Смолякова в США, пишет:
«Забудьте то, что вам транслирует CNN — никто бы не допустил сраного советника третьего класса до каких-то значимых секретов. Так, приближенные к реальности слухи. Так что если это — «бриллиант в короне ЦРУ», то можно выдохнуть и перекреститься. И подвести к ним еще пучок таких же смоленковых. А по факту из попытки переложить ответственность с одной больной головы (ЦРУ) на другую больную голову (Трамп) получился первостатейнейший и первополоснейший скандал, круги от которого будут еще какое-то время будоражить Вашингтон ДиСи».
Блогер Кирилл Шулика пишет:
«Секретность у нас еще советская. Поэтому ключевые решения коллегии МИД никто, кроме членов коллегии, может и не видеть. А внешнеполитические темы еще и в ведении Совета Безопасности, причем, его узкого состава, там особая секретность. И тут вырисовывается следующее - иметь полный объем информации могли только Ушаков и Манжосин. И вот сейчас главная задача понять - делились они со Смоленковым или нет. Потому что имевшаяся у Смоленкова информация могла попадать нашим геополитическим противникам, это без вопросов, но насколько она действительно важная? Кроме того, это важно, я не исключаю, что Смоленков был двойным агентом».
«Политджойстик» обращает внимание на сомнительные моменты в деле резидента ЦРУ:
«Во-первых, материал СNN вышел в самый аккурат внешнеполитических подвижек в мире, чего только отставка Болтона стоит. А намеки со Смоленковым адресованы помощнику Президента Путина Ушакову. Во-вторых, странный агент, которого не пустили по программе защиты свидетелей и дали купить дом легально на собственное имя да ещё и с публикацией сделки в "Вашингтон Пост". Можно ссылаться на Скрипаля, но он был раскрыт и отсидел срок в России и ему не было смысла менять свою фамилию, так что сюжет со Смоленковым тут не проходит. Не факт, что Смоленков реально живет в этом доме, и не факт, что он до сих пор носит свою фамилию - это было бы очень глупо. Возможно, что сделка по дому опубличена для достоверности и придания ажиотажа - сейчас все побегут на него смотреть».
«Темник» предсказывает перебежчику печальную, но обычную в таких случаях участь:
«В самом худшем Смоленков может вдруг и скончаться. И превратиться таким образом в американскую усиленную версию Скрипаля. Тогда место логики и расчета в политике США надолго займут эмоции, маккартистские штампы, импичменты, новые санкции и военные базы вдоль наших границ. Ни о каком конструктивном диалоге говорить в этом случае не придется. В искусстве политических убийств англосаксы уже несколько столетий впереди планеты всей и соорудить очередную сакральную жертву для них раз плюнуть. <...> На кого повесят жертву, если таковая случится — понятно и без лишних объяснений».
«Доктор прописал» настаивает, что очередной шпионский скандал направлен против администрации президента Соединенных Штатов:
«В том виде, в котором это все есть, более похоже на очередной камень в огород Трампа - трепло такое-сякое, никаких секретов не доверить и так далее. Ну и еще напомним, какую истерику закатили в США после публикации фото рукопожатий Трампа с Лавровым и Кисляком».
Честный режиссер
Суд вернул дело директора «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова в прокуратуру на доследование из-за ошибок в обвинительном заключении, отменив домашний арест и подписку о невыезде для всех фигурантов. Оценка этого события в Telegram была неоднозначной. Художественный руководитель «Гоголь-Центра» после вердикта не стал комментировать решение суда. Позже на мероприятии журнала GQ, где ему присвоили звание «Человек года», Серебренников высказал солидарность с участниками протестных акций.
«Мюсли вслух» интересуется, как дальше будет действовать сторона обвинения:
«Интересно, что теперь предпочтет прокуратура: по-тихому закрыть дело или продолжить борьбу?»
Канал «paradox _friends» объясняет, что все дополнительные возможности влияния, которые были открыты делом руководителя «Седьмой студии», оказались теперь бесполезными:
«Назначение <Серебренникова> вполне укладывалось в собянинскую стратегию «прикручивания» фрондирующих столичных интеллектуалов. Соответственно, дело «Седьмой студии» должно было, в том числе, «прикрутить» и самого Собянина. <...> Но после бурного лета 2019-го Собянин и так перестал быть «своим» для московской богемы. А во-вторых – что отчасти следует из «во-первых» - он теперь слишком многим обязан тем же «силовикам». С другой стороны, на фоне приговоров участникам летних протестов обществу нужны и хорошие новости, избавляющие от ощущения тотального «закручивания гаек» и снижающие степень негатива в отношении власти».
«МАРДАН» наоборот, считает, что по закону вопрос с заключением режиссера в исправительное учреждение должен быть «давно закрыт»:
«Факт обналичивания, который Серебренников признал на суде еще в 2018 году, как-то ушел на второй план, а адвокатура и медиаклака напирает на то, что 280 миллионов госфинансирования, действительно, были потрачены на великолепные театральные перфомансы Гоголь-Центра, а не выведены на Кипр, как часто в России бывает. А раз потратили на дело, то и говорить не о чем. История дела Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» действительно позорная. Только совсем не потому, что кровавый режим притесняет художественного руководителя модного московского театра, вообще-то и содержится на эти самые кровавые деньги. Позор заключается в том, что всякому досужему обывателю понятно, что в России есть те, кому никогда «ничего не будет», а есть все остальные – и они получат на всю катушку».
Журналист Армен Гаспарян отмечает тенденцию, прозвучавшую в выступлении руководителя «Гоголь-Центра» на вручении премии журнала GQ «Человек Года»:
«Серебренников назвал людьми года участников протестных акций и политиков, которые борются за свободу и справедливость. Показательное продолжение «болотного» сюжета».
Тина Канделаки считает решение суда восстановлением чести и достоинства режиссера:
«Возвращение дела «Седьмой студии» в прокуратуру — поражение всех тех, <...> кто в меру собственной испорченности решил, что режиссер с мировым именем не погнушается дешевым воровством. <...> Русский театр имеет прекрасную репутацию. Зачем нужно было портить ее изнутри — вот такими вот обвинениями, — вопрос очевидный. Я надеюсь, что художественная миссия, которую взял на себя Кирилл, окажется выше его обиды, на которую он, безусловно, имеет право. И, конечно, поздравляю Серебренникова с премией «Человек года» — согласитесь, счастливое стечение событий».
9/11
9 сентября вспоминали первую террористическую атаку, которую в прямом эфире наблюдал буквально весь мир. Самолеты, направленные пилотами «Аль-Каиды» на башни-близнецы, стали причиной пожара и обрушения зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и гибели свыше трех тысяч человек.
«338» сравнивает отношение части журналистского сообщества к бесланской трагедии и обрушению зданий WTC:
«Сегодняшний день в чем-то объединил журналистов, подчас стоящих по разные стороны идеологических баррикад, напоминают об 11 сентября из соображений never forget, вспомнить прерванные и покалеченные жизни пострадавших от катастрофы, показать на что способен международный терроризм. И те издания, которые традиционно считаются рупорами атлантической пропаганды, которые накануне прыгали по бесланской трагедии, вторжению в Дагестан 99 года и сериях терактов в российских городах...молчат. Будто не было 9/11, есть только темная Россия, забывать о тьме которой нельзя ни на час».
«НеВротик» пишет:
«Конспирологии вокруг этого события много до сих пор. Злые клеветники даже утверждают, что бойню устроила не Аль-Каида, а американские спецслужбы. Но какая разница: Аль-Каида — всё равно ведь детище этих самых спецслужб. <...> Концепция «конца истории» нуждалась в перезагрузке. <...> Инстинкт американской политической культуры самозапустился по проверенному сценарию ХХ века. Только выяснилось, что ХХ век кончился. И решительный поход США по старым методичкам с целью переподмять под свою глобализацию весь мир выродился в череду авантюр, системный кризис и конец однополярности».
«РИАN» сообщает об общественном порицании прессы в США из-за неуточненных деталей в твитте, поддерживающих официальную версию:
«Редакция The New York Times удалила твит о том, что «18 лет прошло с тех пор, как самолеты взяли курс на башни-близнецы. Пользователи твиттера были возмущены, что издание не упомянуло «Аль-Каиду» как главного исполнителя «взятия курса». Такое вот восстание масс».
«Мышь в овощном» пишет, что массовая гибель людей при разрушении башен-близнецов развязала Пентагону руки, и позже военные не раз использовали активность террористов в своих целях:
«Характерно, что, как и в случае с «арабскими летчиками», бородачи на «тойотах» под черными знаменами появились не из ниоткуда, и к их генезису имеют самое непосредственное отношение те самые силы, которые потом отправляли в пустыню на другой конец света парней под звездно-полосатым флагом. <...> Америке нужны новые злодеи, Америке нужны новые герои, Америке не нужны ненужные вопросы о том, откуда берутся первые и зачем гибнут вторые. Как нам кажется, именно закрепление этой парадигмы является тем, что отличает мир «до 11.09.2001» от мира «после» того дня».
«Архивариус» пишет об изначальной ошибке расследований конспирологов, отрицающих официальную версию трагедии:
«После терактов 11 сентября сторонники теорий заговора обвиняли спецслужбы США чуть ли не в организации атаки на башни-близнецы, чтобы оправдать американское вторжение в Афганистан. Несостоятельность этих обвинений Соединенные Штаты в последующем неоднократно опровергли своей внешней политикой, убедительно доказав, что для вторжения в другие страны им сколь-нибудь веских причин не требуется».
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