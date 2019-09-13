Телеграм: Выборы прошли, Серебренников вышел, а шпион сбежал

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В Единый день голосования россияне избрали депутатов региональных и муниципальных законодательных собраний, и выбрали шестнадцать губернаторов, которые уже руководили регионом (частично в статусе врио). Реализация модели «Умного голосования», направленная сторонниками оппозиции против кандидатов от «Единой России», привела в Мосгордуму нескольких случайных людей. Вторых туров, о которых писали перед выборами анонимные телеграм-каналы, не случилось. Несмотря на общее мнение, что избрание губернаторов прошло удачно для власти, Роскомнадзор направил претензии к иностранным компаниям Google и Facebook о вмешательстве в российские выборы.

«Кремлевский безБашенник» пишет:

«ЕДГ продемонстрировал устойчивость провластного электората и работоспособность технологий. <...> Это обстоятельство, кстати, отсылает к политическим провалам прошлой осени, которые все-таки были следствием не системного кризиса, а сочетания попустительского отношения с моментом снятия напряжения от пенсионной реформы. Для сравнения, в этом году выплеск пара пришелся на август, и ЕДГ прошел буднично. За импульсом всегда следует коррекция. Из того же, что нового подчеркнули прошедшие выборы, наверное, можно отметить укрепляющийся тренд на так называемых технократов и снижение массовой доли политиков в губернаторском корпусе».

«АДЕКВАТ» оценивает успешность тактики по избранию врио и действующих губернаторов в первом туре:

«Власть с умом подошла к избирательному циклу, отреагировала на общественные запросы в регионах и эти выборы выиграла, а все кремлевские кандидаты на губернаторские посты победили в первом туре. По ходу кампании было вполне понятно, что так и будет. Отсюда, очень странно и неестественно выглядело всяческое педалирование темы вторых туров с подспудной критикой федеральной власти».

«Медиатехнолог»:

«Где же, где же вторые туры, проигрыши кандидатов от власти, катастрофы и разверзнувшиеся хляби небесные? Ау! Не дают ответа сонм анонимных телеграмеров, которые все эти ужасы предрекали, а теперь сидят в луже. А ведь мы говорили, что так все и будет. Пошумят-пошумят, а после забудут про свои несбывшиеся пророчества, а то и вовсе стыдливо их удалят из тележеньки».

Политолог Алексей Мухин предлагает оставить предвыборный драматизм и спокойно оценить новый состав Мосгордумы:

«Итогом ЕДГ-2019 по Москве можно считать формирование вполне себе рабочего представительного органа, который, с одной стороны, не позволит «Единой России» «бронзоветь», а, с другой, будет работать с мэрией преимущественно на конструктивной основе, учитывая те группы москвичей, интересы которых ранее учтены не были».

«ПолитГид» пишет, почему протест в Москве не распространился по регионам:

«Она <оппозиция> просто мало интересуется тем, что происходит в России в целом. Казалось бы, прекрасный момент, несколько непопулярных реформ за год. Но Навального с Гудковым интересовали только незарегистрированные кандидаты. О той же «мусорной реформе» ФБК вспоминал только тогда, когда надо было отработать очередной заказ против Чайки. Как итог — страна живет своей жизнью, оппозиция — своей. Несистемные оппозиционеры вдобавок ко всему еще и перессорились между собой, поэтому говорить о том, что они могли бы стать «протестным примером для регионов» не приходится».

«Выпускайте Кракена» объясняет претензии Роскомнадзора к мировым интернет-компаниям исполнением требования предвыборного законодательства:

«Всё просто: если выборы в США, Британии или Финляндии, Гугл с Фейсбуком спешат и падают отключать всю политрекламу по заказу. Но мы живём в России, где за шатание режима американским компаниям платят. Пока мы не введём ощутимые штрафы, эти мракобесы продолжат игнорить наши Законы».

